Alpine a Goodwood con la A110 Future

Nella contea del West Sussex farà il suo debutto ufficiale la “A110 Future”, il prototipo che anticipa la terza serie della sportiva francese in arrivo nel 2027. Dopo aver svelato immagini dello chassis, la Casa di Dieppe ha mostrato la silhouette della vettura, pubblicando due scatti interessanti.

L’Alpine A110, al debutto nella versione alla spina, è ancora coperta da diverse camuffature. Diventerà il simbolo delle ambizioni del brand francese nel segmento delle auto alla spina. Non a caso la presentazione definitiva avverrà in una delle kermesse più importanti al mondo.

Osservata speciale

L’Alpine ha mostrato le linee della A110 Future sui canali ufficiali, annunciando che il prototipo sarà protagonista della manifestazione di Goodwood in pista tutti i giorni. Pur essendo elettrica, l’auto conserva il patrimonio genetico delle A110, almeno sul piano estetico. Di sicuro l’auto avrà un potente pacco batteria che non potrà per magia renderla un peso piuma.

Costruita sulla Alpine Performance Platform (APP) per coniugare le caratteristiche classiche di una sportiva con le tecnologie a zero emissioni punta sull’efficienza. Il marchio è stato rilanciato in era recente, 17 anni dopo la chiusura, grazie a Carlos Ghosn, arrestato in seguito dalla giustizia giapponese perché sospettato di aver nascosto entrate nelle pubblicazioni finanziarie della Nissan. Va riconosciuto all’imprenditore brasiliano di origine libanese di aver avuto una grande intuizione con il rinnovamento della gamma Alpine.

Un’architettura avanzata

La struttura in alluminio offre una reattività dinamica classica di tutte le Alpine. L’auto presenta due pacchi batteria atti a garantire un bilanciamento 40/60% anteriore:posteriore classico delle auto sportive, utilizzando la tecnologia cell-to-pack a 800 V con celle ad alta densità energetica per abbassare il peso complessivo e i tempi di ricarica. Un nuovo assale elettrico posteriore 3 in 1 con doppio motore elettrico e inverter SiC promette coppia, prestazioni e controllo straordinari, mentre le sospensioni interamente in alluminio e i nuovi sistemi integrati di frenata e sterzo completano un pacchetto accattivante.

Le sfide tecniche dell’elettrificazione non sono facilmente percorribili in un simbolo di sportività della storia europea dell’Automotive. A Goodwood saranno protagonisti Pierre Gasly e Franco Colapinto in una squadra di cinque piloti del BWT Alpine Formula One Team, affiancati dai piloti dell’Alpine Academy e dai driver di riserva Nina Gademan, Paul Aron e Alex Dunne. La nuova Alpine A110 sarà il fulcro della presenza più forte di sempre del marchio al celebre evento inglese.