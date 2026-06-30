Alpine Lacoste A290 Rallye: una one-off all’insegna dell’eleganza

Due iconici marchi francesi, Alpine e Lacoste, hanno annunciato una collaborazione all’insegna delle performance e dell’eleganza, che ha portato alla realizzazione di una spettacolare one-off, la “Beware of the Crocodile – Alpine Lacoste A290 Rallye".

Bianca con interni rossi

Basata sulla piattaforma elettrica della Alpine A290 Rallye, l’auto interpreta in chiave moderna i codici del motorsport fondendoli con l’estetica del celebre brand di moda. La carrozzeria è verniciata in una tonalità di bianco ispirato al ghiaccio e ai paesaggi alpini, che contrasta con un abitacolo completamente di colore rosso, che richiama visivamente l’iconica lingua del coccodrillo di Lacoste. Gli interni vantano sedili da rally realizzati con stampa 3D per massimizzare la leggerezza e rivestimenti nel tessuto petit piqué, finemente ricamato dallo storico laboratorio Potencier. A completare questo design esclusivo, ben 290 piccoli coccodrilli sono stati inseriti in tutta la vettura.

La prima Alpine elettrica per il rally

La A290 Rallye è la prima auto elettrica da competizione sviluppata da Alpine per i clienti sportivi. Nata dalla collaborazione con il reparto motorsport Alpine Racing (che si occupa della Formula 1 e dell’endurance), è omologata per le competizioni rally secondo il regolamento FIA eRally5.

La A290 Rallye è realizzata sulla base della versione stradale con il motore da 220 CV (162 kW) e 300 Nm di coppia, abbinato alla batteria da 52 kWh. Rispetto alla versione di serie, la A290 Rallye è equipaggiata con un differenziale autobloccante ZF a slittamento limitato, sospensioni ALP Racing regolabili e cerchi EVO Corse da 18 pollici con pneumatici Michelin Pilot Sport A.

Abbigliamento in edizione limitata

Oltre all’auto, Lacoste ha realizzato anche una capsule collection, cioè una linea d’abbigliamento in edizione limitata, che traduce i valori comuni dei due brand nel guardaroba di tutti i giorni, offrendo polo, t-shirt e accessori che combinano funzionalità sportiva e stile. Infine, questa sinergia ha preso vita nel cortometraggio “The Test", che vede protagonisti l’attore Pierre Niney e il pilota di Formula 1 Pierre Gasly in un incontro inaspettato e ironico, incarnando perfettamente l’alleanza tra la performance estrema e lo stile senza tempo.