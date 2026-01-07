Alpine al Salone di Bruxelles con A390 e tutta la gamma elettrica

Una volta concluso il CES 2026 (che terminerà il 9 gennaio) l’attenzione del settore auto si sposterà in Germania, dove lo stesso giorno inizierà il Salone dell’auto di Bruxelles. Un appuntamento atteso non solo per la proclamazione del modello vincitore del Car of The Year 2026, ma anche per le tante novità promesse dalle case automobilistiche che parteciperanno all’evento. Tra questo c’è anche Alpine che per la prima volta presenterà l’intera gamma di modelli con la quale mostrare la trasformazione in atto e le ambizioni del marchio francese.

I tre modelli in mostra

Al centro dello stand, l’attenzione sarà rivolta soprattutto alla nuova Alpine A390, la fastback completamente elettrica che inaugura un nuovo capitolo nella storia del marchio. La A390, infatti, rappresenta la visione più avanzata di Alpine in fatto di prestazioni elettriche. È un’auto pensata per unire emozioni di guida, innovazione tecnologica e versatilità nell’uso quotidiano. Lo stile sportivo non rinuncia alla praticità, grazie a un abitacolo spazioso per cinque persone e a un ampio vano bagagli.

Sotto la carrozzeria della A390 trova posto una sofisticata architettura elettrica a tre motori, con uno anteriore e due posteriori indipendenti. Questa configurazione consente una trazione integrale completamente elettronica, migliorata dal sistema Alpine Active Torque Vectoring che regola in tempo reale la distribuzione della coppia tra le ruote posteriori, contribuisce a rendere la guida più precisa, stabile e reattiva, offrendo un’esperienza coinvolgente e sicura in ogni condizione.

Accanto alla A390 trovano spazio anche gli altri modelli della gamma Alpine. A Bruxelles ci sarà l’Alpine A290, prima elettrica compatta sportiva della casa, che ha già ottenuto diversi riconoscimenti dalla sua presentazione e che affronta ora il suo primo anno completo di commercializzazione in Europa e nel Regno Unito. Al suo fianco, la A110 GTS propone un’interpretazione più versatile della storica berlinetta, con un mix di prestazioni elevate e comfort. Per questo modello, però, il ciclo produttivo è ormai al termine,in quanto le ultime ordinazioni si chiuderanno a marzo 2026.

Alpenglow, A424 e A526

Lo stand Alpine è arricchito da una “Passion Zone”, spazio espositivo pensato per raccontare il lato più emozionale e competitivo del marchio. Qui saranno esposti concept futuristici e protagonisti delle competizioni. Tra questi c’è l’Alpenglow, prototipo a idrogeno che rappresenta un manifesto della visione sostenibile di Alpine per il futuro. C’è poi la A424, vettura sviluppata per il ritorno del marchio nel Mondiale Endurance, e naturalmente la monoposto di Formula 1, simbolo dell’impegno continuo in quella che viene considerata la massima espressione del motorsport. Proprio in occasione dell’inizio della nuova stagione, Alpine presenterà ufficialmente la A526, la nuova monoposto per il campionato FIA 2026. Completa l’allestimento una Yamaha MotoGP con livrea “70 anni”, progettata dal team di design Alpine e ispirata nei colori e nello stile alla A424.