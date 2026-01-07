Al Salone di Detroit 2026, Ford Racing presenterà una nuova sportiva

In occasione del prossimo Salone dell’Auto di Detroit (in programma dal 14 al 25 gennaio 2026) Ford Racing si prepara a presentare una nuova sportiva ad alte prestazioni. L’annuncio avverrà il 15 gennaio durante un evento organizzato presso la storica stazione Michigan Central, da poco restaurata, che per una sera si trasformerà da nodo ferroviario a simbolo di velocità su asfalto, sterrato e circuito.

La nuova sportiva a marchio Ford

Il teaser pubblicato da Ford Racing è volutamente criptico con le immagini che mostrano un’auto ancora coperta da camuffature pesanti, con cerchi bianchi che nascondono il disegno reale e un’enorme ala posteriore che lascia intendere una vocazione fortemente dinamica. La descrizione ufficiale parla di una nuova sportiva ad alte prestazioni, lasciando aperta l’ipotesi che possa trattarsi di una vettura destinata all’uso stradale ma con caratteristiche tecniche da pista. C’è chi ha già notato elementi che ricordano il frontale della Mustang GTD, ma le proporzioni e i dettagli fanno pensare a qualcosa di ancora più estremo.

Negli ultimi mesi, il CEO Jim Farley ha più volte dichiarato la volontà di Ford di tornare a confrontarsi con modelli come la Chevrolet Corvette ZR1, soprattutto sul circuito del Nürburgring. Il progetto anticipato dal teaser potrebbe dunque rappresentare la risposta a questa sfida, con un’evoluzione radicale della GTD pensata per eccellere tanto in pista quanto come vetrina tecnologica.

Oltre alla nuova sportiva, l’evento del 15 gennaio ospiterà l’intera gamma racing di Ford per la stagione 2026. Sul palco ci saranno modelli destinati alla Formula 1, alla NASCAR, al drifting e ai rally raid, insieme a numerosi piloti ufficiali. Tra i nomi evocati anche quello di Max Verstappen, mostrato nel video teaser al volante di una Mustang, segno che Ford vuole puntare in alto anche sul piano dell’immagine.

Ford Raptor T1+

Un’anticipazione della direzione intrapresa da Ford Racing è arrivata con il Raptor T1+. Si tratta di un veicolo pensato per affrontare il Campionato del Mondo Rally-Raid e già avvistato in azione dell’evento. Si tratta dello stesso tipo di mezzi utilizzati nella Dakar, e la sua presenza rafforza l’intenzione del marchio di partecipare a tutte le principali discipline del motorsport.

All of Ford Racing, in Michigan Central Station, for one night. 🗓️January 15th, 2026 💻https://t.co/2ksudcmmnA, YouTube, and Facebook pic.twitter.com/uqZM0j8JX7 — Ford Racing (@FordRacing) January 5, 2026

Il lancio della nuova sportiva coincide anche con un rinnovamento strategico. Il reparto ad alte prestazioni di Ford, infatti, un tempo noto come Ford Performance, ha assunto lo scorso anno il nome Ford Racing. Una scelta che sottolinea l’obiettivo di rafforzare l’identità sportiva del marchio e creare una continuità più chiara tra i modelli da competizione e quelli destinati alla strada.