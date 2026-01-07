Nissan Note Aura Nismo RS: è lei il concept del Salone di Tokyo?

Non troppo tempo fa, Nissan ha acceso un’ondata di speculazioni con un teaser di un nuovo concept che si prepara a svelare al Tokyo Auto Salon 2026. Il primo teaser rilasciato diceva molto poco sul modello, accennando in parte i fanali posteriori e una sottile porzione del paraurti posteriore. Da quel momento però, Nissan ha pubblicato altre due immagini che colmano, almeno parzialmente, i vuoti di curiosità generati dai teaser. Una mostra un badge RS esteso sul cofano, la seconda svela un’alta ala posteriore scolpita.

Nonostante la pagina ufficiale del Tokyo Auto Salon non abbia ancora rivelato il nome del modello, le immagini online hanno praticamente confermato quello che si nasconde sotto la carrozzeria. Alcuni media americani hanno individuato un indizio nei nomi dei file delle immagini teaser, ovvero che nei metadati degli URL compare il nome “Aura", che combacia con la forma del cofano e con il design dei fanali posteriori.

Nissan Note Aura è una versione più raffinata della Note hatchback destinata al solo mercato giapponese. Si tratta di un modello che ha visto la luce nel 2021 e che nel 2024 ha ricevuto un primo restyling di metà carriera.

Dall’alba dei tempi del modello, una versione Nismo fa parte della gamma, con un bodykit ridisegnato, un assetto più sportivo e una versione leggermente migliorata del sistema e-Power 4WD che però arriva comunque ad un massimo di 134 CV e 300 Nm di coppia. Il concept che si prepara ad andare al Salone di Tokyo dovrebbe prendere questa formula di base ed elevarla a standard ancora più alti.

Oltre ad un aspetto più aggressivo ed al bodykit rivisto, il trattamento RS potrebbe servire come anteprima della futura Note Aura Nismo RS, capace di andare oltre i semplici aggiornamenti estetici per offrire concrete migliorie in termini di prestazioni al powertrain ibrido.

Ancora non si sa molto ma, stando a quanto comunicato, tutti i quesiti troveranno risposta il 9 gennaio al Tokyo Auto Salon.

Guardando oltre il Salone imminente, Nissan ha annunciato un piano più ambizioso che si pone come fine il raddoppio dell’attuale gamma globale ad alte prestazioni, con l’obiettivo di raggiungere 10 modelli della linea Nismo entro il 2028. Parte di questa strategia include un prototipo Nismo attualmente in fase di sviluppo per il motorsport, con la promessa di una conseguente versione omologata per la strada.

Nulla di certo ma quel veicolo, rimasto ancora innominato, potrebbe indicare un’evoluzione molto attesa della GT-R, o magari qualcosa di completamente inedito.