Ecco le principali offerte sulle spazzole tergicristallo per la tua auto

Queste sono tra le giornate più piovose dell’anno e chi si mette alla guida della propria auto sa bene quanto la visibilità sia compromessa. Ecco perché avere spazzole tergicristallo in buone condizioni non è solo una questione di comfort ma soprattutto di sicurezza. Visibilità ridotta e rumori fastidiosi sono spesso il segnale che è tempo di sostituirle.

Quando cambiare le spazzole tergicristallo

Le spazzole tergicristallo andrebbero controllate periodicamente, soprattutto prima dell’inverno e in vista delle piogge abbondanti. I segnali più comuni che indicano la necessità di cambiarle includono il vetro che resta striato dopo il loro passaggio, rumori fastidiosi o “saltellamenti” sul parabrezza, zone non pulite o visibilità compromessa. Anche se esteticamente le spazzole sembrano in buono stato, il materiale in gomma tende a irrigidirsi col tempo e a perdere efficacia, soprattutto dopo lunghi periodi di esposizione al sole o al freddo. In media, si consiglia di sostituirle una volta l’anno, anche in assenza di difetti evidenti. Ecco una selezione di cinque kit compatibili con alcune delle auto più diffuse. Ogni kit comprende due spazzole anteriori, la spazzola posteriore e gli adattatori per installarle.

Il primo kit, in vendita a meno di 30€, è adatto per le Fiat 500, ed è pensato per sostituire con facilità sia le spazzole anteriori che quella posteriore.

Per chi possiede una Toyota Yaris è in offerta a meno di 30€ il set di tergicristalli che assicura prestazioni elevate anche sotto la pioggia battente grazie alla gomma di alta qualità che resiste all’usura stagionale.

C’è poi in offerta su eBay il kit compatibile con tutte e tre le generazioni della Citroen C3. Le spazzole sono progettate per aderire perfettamente al parabrezza, offrendo un’ottima resa anche durante i temporali più intensa.

Una delle auto più diffuse in Italia è la Fiat Panda e questo kit, in promozione a meno di 30€, garantisce una pulizia uniforme e senza striature.

Infine, il set in vendita su eBay per la BMW Serie 1, Serie 2, Serie 3, Serie 4, Serie 6 e Serie 7. Le spazzole anteriori sono progettate per una pulizia fluida e continua, mentre quella posteriore mantiene nitida anche la visuale posteriore durante la guida e le operazioni di manovra.