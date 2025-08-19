Ford Mustang GTD Liquid Carbon, al debutto la supercar interamente in fibra di carbonio

Mustang GTD è stata definita da Ford come “un tour de force tecnologico" per le sue prestazioni, e ora ha fatto il suo debutto ufficiale al Laguna Seca Raceway nella versione Liquid Carbon. La Ford Mustang GTD Liquid Carbon è la nuova variante della famiglia GTD, pensata per esaltare al massimo lo spirito sportivo della Mustang attraverso un’estetica aggressiva e materiali all’avanguardia.

Le caratteristiche distintive della Ford Mustang GTD Liquid Carbon

La principale novità della Mustang GTD Liquid Carbon riguarda la, senza alcuna verniciatura. Una scelta che non è solo stilistica ma funzionale, in quanto permette di(13 libbre) rispetto alla già estrema GTD Carbon Series con Performance package. Le portiere, per esempio, abbandonano la lamiera a favore di una soluzione in carbonio strutturale, applicato con tecniche avanzate di assemblaggio, evidenziando ulteriormente l’attenzione al peso e alle prestazioni.

Il disegno della trama in fibra di carbonio è perfettamente allineato lungo la linea centrale del cofano, del tetto, della coda e dell’ala posteriore. Lo stesso vale per i parafanghi e i pannelli laterali, che seguono il corpo della vettura in modo impeccabile. A completare il look, la Mustang GTD Liquid Carbon adotta pinze dei freni nere Brembo abbinate alla carrozzeria anodizzata, su cui spicca la scritta GTD in nero lucido.

Anche l’abitacolo è stato progettato per riflettere il carattere esclusivo del modello. Gli interni propongono una combinazione di pelle nera e microfibra Dinamica, arricchita da cuciture in Hyper Lime. Questa colorazione è presente su sedili, pannelli porta, console centrale, plancia e volante, aggiungendo un tocco audace a un ambiente concepito per la guida sportiva. Un elemento distintivo è rappresentato dalla fascia centrale riflettente che attraversa i sedili, pensata per enfatizzare visivamente la simmetria del design.

La Mustang GTD Liquid Carbon arriva con il Performance package incluso di serie, così come avviene per l’altra versione speciale chiamata Spirit of America. Con il lancio di questa nuova configurazione, i clienti GTD hanno ora la possibilità di scegliere quanto carbonio esposto desiderano, passando dalla configurazione base fino a quella più estrema, che rinuncia completamente alla vernice per celebrare la materia prima.



