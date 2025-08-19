Incentivi auto elettriche 2025: 7 modelli interessanti sotto i 35.000 euro da acquistare

Se non ci saranno ritardi, da settembre arriveranno i nuovi incentivi auto elettriche 2025. Sul piatto ci sono quasi 600 milioni avanzati dal programma di incentivazione del Pnrr per le colonnine di ricarica. Il Governo ha dunque deciso di destinare questo “tesoretto” ad un nuovo Ecobonus pensato solamente per le auto elettriche con l’obiettivo di arrivare ad incentivare almeno 39 mila vetture ad emissioni zero. I requisiti per accedere al bonus rispetto al passato sono cambiati. Ricapitoliamo velocemente il meccanismo dei nuovi incentivi (qui spieghiamo bene come funzionano) e poi vediamo 7 modelli interessanti da poter acquistare con il nuovo Ecobonus 2025 ponendoci un budget virtuale di 35.000 euro.

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE 2025

Innanzitutto, serve obbligatoriamente una vecchia vettura (fino ad Euro 5) da rottamare. C’è poi un requisito particolare e cioè che per poter richiedere i nuovi incentivi auto elettriche 2025 bisogna per forza essere residenti nelle aree urbane funzionali. Similmente ai precedenti Ecobonus c’è poi il limite di costo massimo del nuovo acquisto: 35.000 euro più IVA e cioè 42.700 euro. Infine, il bonus è strettamente legato alla propria ISEE. Questo è lo schema:

11.000 euro per chi ha un ISEE inferiore o uguale a 30.000 euro

9.000 euro per chi ha un ISEE superiore a 30.000 euro e fino a 40.000 euro

Vediamo, adesso, alcuni modelli elettrici interessanti che grazie agli incentivi 2025 possono diventare molto più accessibili dal punto di vista economico.

BYD ATTO 2

FIAT GRANDE PANDA

Arrivato, il crossover elettrico misura 4.310 mm di lunghezza ed è oggi disponibile in Italia con una sola motorizzazione. Abbiamo infatti una singola unità. Il tutto è alimentato da una batteria LFP con una capacità di 45,12 kWh (Blade Battery) in grado di offrire un’autonomia WLTP di 312 km. Tra le funzionalità avanzate c’è ilche permette di sfruttare l’energia contenuta nella batteria di trazione per alimentare dispositivi elettrici esterni (fino a 3,3 kW). I prezzi?per Atto 2 Active eper Atto 2 Boost. A questi andranno poi detratti gli importi degli incentivi in base alla propria ISEE.

KIA EV3

Da poco sulle nostra strade,oltre che nella versione Hybrid è disponibile in quella 100% elettrica. Il powertrain è composto daalimentata da una batteria con una capacità diper unasecondo il ciclo WLTP. Il prezzo? Si parte danell’allestimento POP. Grazie al nuovo Ecobonus sarà possibile ottenere uno sconto di 11.000 o 9.000 euro.

LANCIA YPSILON

In realtà lasfora leggermente il budget virtuale che ci siamo dati ma il modello “entry level" con motore da 150 kW e batteria da 58,3 kWh per 410 km di autonomia nell’allestimento Air è molto interessante proprio in virtù dei nuovi incentivi. Il prezzo di listino come da configuratore KIA è dia cui poi va detratto l’importo dell’Ecobonus.

MG4

La nuova generazione dellaoltre ad essere ibrida, è proposta anche con un powertrain 100% elettrico. Dispone del solito motore Stellantis daabbinato ad una batteria con una capacità di 54 kWh per una percorrenza di poco superiore ai 400 km WLTP. Si parte dae quindi al limite del nostro budget virtuale. Da questa cifra si potranno poi detrarre gli 11.000 o i 9.000 euro degli incentivi statali.

MINI COOPER ELETTRICA

MG4 è un modello elettrico che ha ottenuto un buon successo in termini di vendita. Rientrano nel budget virtuale le versioni Standard sia con batteria da 49 kWh e motore da 125 kW (350 km di autonomia) a partire dae sia con batteria da 64 kWh (465 km di autonomia) e motore da 150 kW (34.790 euro). Con il limite che ci siamo imposti potremo acquistare anche la Luxury con motore da 125 kW e batteria da 49 kWh (330 km di autonomia) a 33.790 euro. Grazie agli incentivi auto elettriche 2025, a questi prezzi andranno detratti 11.000 o 9.000 euro a seconda della propria ISEE.

RENAULT 5

Anche larientra nel budget che ci siamo prefissati. La piccola elettrica è disponibile nelle v. Più nel dettaglio, il motore elettrico della Cooper E erogae una coppia di 290 Nm. Invece, la Cooper SE può contare sue 330 Nm di coppia. L’autonomia secondo il ciclo di prova WLTP è di, grazie alla batteria con una capacità di. Nella MINI Cooper SE, invece, l’autonomia aumenta fino a un massimo di. Si parte, rispettivamente, dae 33.504,45 euro. Non tutti gli allestimenti sono compatibili con il budget virtuale che ci siamo dati. A questi prezzi va poi detratto l’Ecobonus.

sta piacendo non solo in Italia ma pure in Europa. Le motorizzazioni? La prima, ““, offre un motore elettrico daabbinato ad una batteria con una capacità diper un’. C’è poi la versione “" con motore daalimentato da un accumulatore daper una. Si parte dae tutte le versioni rientrano nel budget virtuale che ci siamo dati a cui andranno detratti gli importi dell’Ecobonus 2025.