La nuova Batmobile è uno speciale SUV elettrico di Mahindra

Viene definito come “il primo SUV al mondo ispirato a Batman disponibile in commercio“. Di che auto stiamo parlando? Della Mahindra BE 6 Batman Edition, una versione speciale del SUV elettrico Mahindra BE 6 dedicata al Cavaliere Oscuro. Sarà venduta esclusivamente in India e complessivamente ne saranno prodotte 300 unità. Attenzione, non è un’iniziativa di Mahindra dato che si tratta di una collaborazione ufficiale tra la casa automobilistica e la Warner Bros. Discovery Global Consumer Products.

UNA BATMOBILE PER CHRISTIAN BALE

Negli ultimi anni, Batman è stato protagoniste di diverse sage ma questo modello speciale prende spunto dalla trilogia del cavaliere oscuro di Christopher Nolan, in cui Christian Bale ha indossato l’iconico costume di Batman. Esteticamente, l’esterno “stealth" della BE 6 combina una tonalità Satin Black personalizzata con accenti neri lucidi. Tuttavia, la caratteristica distintiva è la decalcomania di Batman sulle portiere anteriori, completata da un emblema dorato del pipistrello sui parafanghi anteriori. Questo SUV elettrico dispone inoltre di cerchi da 20 pollici e pinze dei freni dorate.



Ma non è finita qui in quanto i pipistrelli si trovano pure sui coprimozzi, sul paraurti posteriore, sui finestrini e sul lunotto posteriore. Inoltre, sul rivestimento delle porte posteriori è presente un adesivo “Batman Edition". Le luci proiettate a terra dagli specchietti richiamano il famoso “bat-segnale“, mentre l’ampio tetto panoramico del SUV elettrico presenta il logo di Batman.



La personalizzazione riguarda ovviamente anche l’abitacolo dove troviamo rivestimenti in pelle scamosciata e pelle nera abbinati a dettagli e accenti dorati. La sagoma del pipistrello compare sui sedili, sulle maniglie delle portiere, sui rivestimenti del cruscotto e nella grafica di benvenuto personalizzata del cockpit digitale. Presente all’interno dell’abitacolo anche una targhetta numerata.

MOTORE E AUTONOMIA

Questa speciale Mahindra BE 6 Batman Edition si basa sulla versione più potente del SUV elettrico. Troviamo un motore elettrico da 286 CV e 380 Nm di coppia alimentato da una batteria con una capacità di 79 kWh per un’autonomia di 550 km.

PREZZI

Gli ordini apriranno il 23 agosto e chi vuole sentirsi un po’ Bruce Wayne deve prepararsi a sborsare 2.779.000 rupie, pari a circa 27.300 euro.