Hyundai Inster Cross si racconta in Toscana tra versatilità urbana e anima outdoor

Hyundai continua a girare l’Italia con il suo city-SUV 100% elettrico. Dopo aver viaggiato per le strade di Milano e Roma con la Hyundai Inster, ora arriva a Firenze con la versione Cross, ispirata al mondo off-road. Tra le strade di Firenze e le colline toscane, Hyundai Inster Cross mostra tutta la sua versatilità, unendo la compattezza urbana alla capacità di adattarsi a ogni stile di vita e destinazione.

La Inster Cross tra Firenze e i paesaggi del Chianti

Pensata per affrontare con disinvoltura ogni tipo di percorso,si distingue per la sua efficienza energetica. Con un motore da 115 CV e una batteria da 49 kWh, Inster Cross garantisce fino a 360 km di percorrenza nel ciclo WLTP e consente una ricarica rapida fino all’80% in soli 30 minuti. Lela rendono agile in città, mentre l’autonomia generosa e l’abitacolo modulare permettono di spingersi ben oltre il contesto urbano.

Il viaggio comincia da uno dei luoghi simbolo di Firenze. Piazzale Michelangelo offre una veduta d’insieme unica, con la cupola del Brunelleschi che domina i tetti e l’Arno che attraversa la città. Facile da raggiungere in auto, questo belvedere invita a fermarsi e osservare, ma anche a ripartire con una nuova prospettiva. È il punto di partenza ideale per raccontare le capacità della Hyundai Inster Cross.

Scendendo dal viale dei Colli si entra nel centro storico. Qui la Inster Cross dimostra la sua agilità urbana, muovendosi tra vicoli e piazze e parcheggiando senza difficoltà. Dal Duomo al Battistero, dal Campanile di Giotto alla Galleria degli Uffizi, Firenze si rivela in tutta la sua grandezza rinascimentale. Poco più avanti, Ponte Vecchio custodisce la tradizione orafa che ha reso la città celebre nel mondo.

A poca distanza, la Manifattura Tabacchi racconta una Firenze contemporanea. Ex fabbrica di sigari trasformata in spazio creativo, oggi ospita gallerie, atelier e startup, simbolo di rigenerazione urbana. Un dialogo ideale con lo spirito della Inster Cross, che interpreta la mobilità in chiave elettrica e sostenibile.



Lasciata la città, la strada porta a Vinci. Tra colline e oliveti, il borgo natale di Leonardo celebra il suo genio con il Museo Leonardiano, che espone modelli e disegni tratti dai taccuini. Un contesto ideale nel quale Hyundai Inster Cross esprime al meglio la sua vocazione extraurbana. L’itinerario si chiude a Greve in Chianti, dove piazze ed enoteche raccontano la Toscana più autentica. Inster Cross si adatta agligrazie al portabici posteriore con funzione inclinabile, compatibile anche con le e-bike, e a un abitacolo modulare con pavimento piatto e sedili abbattibili in grado diper ogni necessità.