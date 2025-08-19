Cadillac Elevated Velocity, il concept dei crossover elettrici di lusso di domani

Cadillac ha presentato Elevated Velocity, concept visionario che fonde il DNA sportivo della gamma V-Series con una nuova idea di mobilità ad alte prestazioni. Dopo il debutto di LYRIQ-V e OPTIQ-V, modelli elettrici pensati per unire lusso e performance, Cadillac continua a esplorare questa direzione con una proposta ancora più audace e sperimentale. Svelato in occasione del Quail, a Carmel, Elevated Velocity anticipa un possibile linguaggio stilistico e tecnologico per le Cadillac del futuro.

Un abitacolo che si adatta a ogni stato d’animo

Il design richiama l’eleganza scultorea già vista su CELESTIQ e LYRIQ, ma alza il baricentro e allarga le proporzioni per trasformare il crossover in un veicolo ancora più lussuoso. La carrozzeria in Vapor Blue con vetri azzurrati è accentuata da portiere gull-wing, mentre le ruote da 24” combinano materiali avanzati come fibra di lino e acrilico con la tradizionale cura estetica del marchio. Gli interni sono un tributo all’artigianato contemporaneo, con una palette profonda dominata dal rosso Morello, tessuti Cerise e finiture Garnet, ispirate ai toni e alla dinamica del polo nel deserto.



A bordo, la tecnologia diventa esperienza immersiva grazie a una suite di modalità pensate per. La Welcome Mode accoglie con una coreografia luminosa ispirata al movimento delle dune, mentre le portiere si sollevano invitando all’ingresso. In Elevate Mode, il veicolo diventa autonomo e l’ambiente interno si trasforma in uno spazio rigenerativo con luci rosse, sedili retroilluminati, aromaterapia, filtrazione dell’aria e animazioni per la respirazione. La modalità Velocity Mode, invece, crea un cockpit votato alla performance, con comandi essenziali,e illuminazione ridotta per la massima concentrazione alla guida.

Cadillac Elevated Velocity esplora anche nuove possibilità di guida dinamica, grazie a modalità selezionabili capaci di adattarsi al terreno. Tra queste e-Velocity Mode è pensata per la guida sportiva su strada, mentre Terra Mode attiva le sospensioni per l’off-road più impegnativo. La modalità Sand Vision migliora la visibilità durante le tempeste di sabbia, mentre la funzione Elements Defy utilizza vibrazioni antipolvere per mantenere la carrozzeria sempre pulita, anche nei contesti più estremi.

Il concept non è destinato alla produzione ma rappresenta una dichiarazione di come Cadillac immagina il futuro di questo segmento. Inoltre il concept include un esclusivo kit da polo realizzato artigianalmente, alloggiato nel vano posteriore. La scelta dei materiali e dei dettagli, dalla custodia blu coordinata alla carrozzeria, fino agli accessori firmati Cadillac, rafforza la visione di un’auto concepita per un lifestyle estremo ma sofisticato.