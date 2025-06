Cadillac LYRIQ-V: il crossover elettrico debutta ufficialmente in Europa

Cadillac annuncia lo sbarco in Europa della LYRIQ-V, il primo modello elettrico della V-Series che tra le altre cose è anche la Cadillac di serie più veloce mai costruita. La Cadillac LYRIQ-V sarà mostrata in anteprima a Le Mans, in occasione della 24 Ore che si terrà la prossima settimana, ed è un crossover elettrico che coniuga potenza e lusso in chiave tipicamente americana. Le sue doti sono messe in risalto così da Pere Brugal, amministratore delegato e presidente di GM Europe:

Con LYRIQ-V, stiamo offrendo l’espressione più audace della visione elettrica di Cadillac per l’Europa: veloce, lussuosa, high-tech e inconfondibilmente Cadillac. La decisione di svelare questo modello a Le Mans è stata intenzionale: un tributo alla nostra eredità sportiva e una dimostrazione di come le conoscenze acquisite in pista possano plasmare il futuro della mobilità elettrica.

LE PRESTAZIONI DEL CROSSOVER ELETTRICO

Parlando di numeri, la nuova Cadillac LYRIQ-V eroga una potenza stimata di 615 cavalli, ovvero 460 kW, e 880 Nm di coppia scaricata a terra mediante la trazione integrale. La vettura è infatti dotata di due motori elettrici posizionati sui due assi ed è in grado di passare da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi utilizzando la modalità Velocity Max.

La casa americana del gruppo General Motors ha implementato a bordo una batteria da 91 kWh che offre un’autonomia stimata di cica 460 chilometri secondo lo standard WLTP. Cadillac afferma inoltre che il suo crossover è in grado di accumulare l’energia necessaria a percorrere fino a 159 chilometri in appena 15 minuti collegandolo ad un caricatore rapido CC da 190 kW.

TANTA TECNOLOGIA PER LA SICUREZZA

La Cadillac LYRIQ-V può contare su un corposo elenco di tecnologie per la sicurezza e per il piacere di guida, tra cui il sistema Adaptive Continuous Damping Control, le sospensioni multi-link ricalibrate, il rapporto di sterzata rivisto per agevolare maneggevolezza e agilità, l’impianto frenante Brembo ad alte prestazioni, il Launch Control, il Competitive Mode e il sistema di rigenerazione dell’energia gestibile tramite un apposito comando sistemato sul volante.



Il crossover Cadillac vanta inoltre un baricentro basso e un telaio bilanciato che secondo la casa consentono una guida più precisa e sicura anche sulle strade più tortuose, ma il conducente ha la possibilità di personalizzare la risposta dei vari organi del veicolo utilizzando la funzione V-Mode. Questa soluzione permette infatti a chi è alla guida di regolare con precisione la risposta del motore in accelerazione, la frenata, la risposta dello sterzo, la rigidità delle sospensioni e perfino il suono del motore termico riprodotto tramite campionamento digitale.

L’attivazione della funzione V-Mode può avvenire direttamente dal tasto posto sul volante o tramite il menu del display LED curvo da 33 pollici che avvolge il cruscotto in larghezza fino a spingersi nella parte superiore centrale della plancia.

GRANDE ATTENZIONE ANCHE AL COMFORT

La dotazione in tema di comfort include un impianto audio AKG con 23 altoparlanti e supporto a Dolby Atmos, l’Head-Up Display con realtà aumentata e il sistema di cancellazione attiva del rumore che contribuisce a rendere acusticamente più confortevoli i viaggi.

L’ambiente interno è rifinito con materiali di lusso, tra cui i rivestimenti in pelle Nappa con ricamo a V per i sedili, che vantano imbottiture regolabili elettricamente per il guidatore e per il passeggero anteriore. Ci sono poi i sottoporta illuminati V-Series, gli inserti in carta di legno e il tetto panoramico in vetro fisso.

La nuova Cadillac LYRIQ-V è attesa al debutto europeo con l’apertura degli ordini prevista in questo mese in Germania, Francia e Svizzera. Le prime consegne ai clienti sono in programma a novembre, mentre i prezzi per questi tre mercati prevedono una soglia di partenza di circa 110.000 euro.