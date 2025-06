Nuova Opel Grandland, il SUV elettrico adesso è più potente e con la trazione integrale

Opel va a completare la gamma della nuova Grandland elettrica con l’introduzione del modello più potente con doppio motore elettrico e quindi anche con la trazione integrale. Per la casa automobilistica tedesca del Gruppo Stellantis, si tratta del primo modello elettrico dotato delle 4 ruote motrici che introduce in gamma. Ancora non ci sono informazioni per quanto riguarda la commercializzazione in Italia e quindi nemmeno sui prezzi. Ricordiamo che la nuova Opel Grandland elettrica in Italia parte da 40.950 euro.

DOPPIO MOTORE, 325 CV E 501 KM DI AUTONOMIA

La novità di questa versione del SUV elettrico è ovviamente il suo powertrain. Abbiamo dunque un doppio motore in grado di erogare una potenza di sistema di. Il sistema è infatti composto da un motore elettrico anteriore da 157 kW (213 CV) abbinato ad un’unità elettrica aggiuntiva da 82 kW (112 CV) per le ruote posteriori. Il tutto è alimentato da una batteria con celle NMC con una capacità diche permette una percorrenza fino asecondo il ciclo di omologazione WLTP. Sono 4 le modalità di guida a disposizione:

Nella prima viene data priorità al solo motore anteriore; la potenza massima è comunque limitata a 230 kW (313 CV) e la coppia massima a 450 Nm. A seconda delle esigenze del conducente, il motore posteriore si attiva automaticamente. Nella modalità 4WD la potenza viene distribuita uniformemente su tutte e quattro le ruote, garantendo un’aderenza ottimale, soprattutto su superfici insidiose.



Nella modalità Sport, sono attivi sempre entrambi i motori con una distribuzione della potenza 60:40 tra l’asse anteriore e quello posteriore. Anche lo sterzo e il pedale dell’acceleratore adottano una specifica impostazione “Sport", che offre una maggiore reattività. Infine, nella modalità Eco funziona il solo motore anteriore, mentre la potenza massima è limitata a 157 kW (213 CV) e la coppia massima a 343 Nm. In caso di forte accelerazione, il motore posteriore si attiva automaticamente. Anche il climatizzatore e il pedale dell’acceleratore adottano una modalità Eco. Parlando delle prestazioni, la nuova Opel Grandland elettrica 4WD è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi.

Questo modello si riconosce per alcuni dettagli estetici come un design aggiornato dei paraurti e nuovi cerchi da 20 pollici. Interventi che hanno permesso di migliorare pure l’aerodinamica che arriva, così, ad un Cx di 0,278.