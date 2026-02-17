Opel Corsa YES, una nuova Special Edition con una dotazione più ricca

Opel ha annunciato il lancio di una nuova versione speciale di Corsa Yes che si caratterizza per un nuovo colore e per una più ricca dotazione di accessori. Per il momento è disponibile sul mercato tedesco con prezzi a partire da 24.340 euro. Si attendono novità per quanto riguarda il mercato italiano.

OPEL CORSA YES SPECIAL EDITION

Questo modello speciale della citycar potrà essere acquistato nella nuova vernice metallizzata Koral Orange. Modello che si riconosce anche per il tetto nero carbonio a contrasto e i cerchi in lega da 16 pollici con design BiColour Diamond nero e argento. All’interno dell’abitacolo, i sedili adottano un rivestimento in similpelle di colore nero con cuciture di colore arancione a contrasto. Colore arancione che troviamo anche in altri dettagli degli interni come il cruscotto e le parti interne delle portiere. A differenza delle alte versioni di Opel Corsa, nella nuova Special Edition troviamo sempre la strumentazione digitale da 7 pollici, indipendentemente dalla motorizzazioni scelta. Ovviamente non manca il sistema infotainment da 10 pollici con i supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto.

La casa automobilistica offre anche diversi pacchetti per personalizzare la nuova Corsa YES Special Edition tra cui il pacchetto comfort con freno di stazionamento elettrico (di serie sulla versione elettrica), bracciolo centrale con vano portaoggetti e due chiavi con telecomando. Questa edizione speciale della citycar si potrà avere con il motore a benzina PureTech d 100 CV, oppure in alternativa con la versione Mild Hybrid che abbina a questo propulsore ad un cambio automatico a 6 rapporto che include al suo interno una piccola unità elettrica da 29 CV per una potenza di sistema pari a 110 CV. Opel Corsa YES Special Edition si potrà avere anche nella versione elettrica da 136 o 154 CV e un’autonoma che può arrivare a poco più di 400 km WLTP.

Non riamane che attendere novità per la disponibilità in Italia di questa Special Edition di Cosa YES. Oltre che in arancione, si potrà avere nella tinta Eucalyptus Green.