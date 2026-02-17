Everrati trasforma la Mini classica in un'auto elettrica

Ci sono diverse aziende che si occupano di trasformare veicoli del passato in auto elettriche. Tra queste c’è Everrati, realtà inglese che ha convertito in elettrico diverse icone del passato come la Porsche 911 (993) e la Land Rover Serie IIA. Adesso, Everrati ha rivolto la sua attenzione verso la Mini “classica” e il giorno di San Valentino ha mostrato un’anteprima della conversione elettrica di questa icona della storia automobilistica inglese.

RESTAURO COMPLETO

Esteticamente, la trasformazione in auto elettrica non ha comportato particolari stravolgimenti al design originale della MINI classic. Le novità sono principalmente sotto la carrozzeria, dove Everrati ha eliminato il propulsore a benzina, integrando il suo powertrain elettrico. Prima, però, ha sottoposto l’auto donatrice ad un restauro completo. Più nel dettaglio, ogni conversione inizia con un veicolo donatore, in cui il motore a benzina, il cambio e il serbatoio originali vengono sostituiti da un piccolo motore elettrico e da un pacco batterie. Questi ultimi, alloggiati sotto la scocca esistente, garantiscono una maggiore accelerazione, in abbinamento alla tipica silenziosità di un propulsore elettrico.

Le specifiche del powertrain destinato alla MINI non sono state comunicate. Tuttavia, possiamo attendersi un sensibilmente miglioramento delle prestazioni rispetto a quelle del modello originale a benzina. Everrati non offrirà un pacchetto fisso per le modifiche, ma ogni progetto sarà unico e sviluppato in base ai gusti del proprietario. Oltre al propulsore elettrico, è possibile intervenire su sospensioni, cerchi, riscaldamento, fino ad aggiungere un sistema infotainment. Il tutto, come detto, in base alle esigenze dei clienti. È disponibile anche un’ampia gamma di opzioni per i rivestimenti interni.

I PRIMI ESEMPLARI

Everrati ha mostrato anche i primi due esemplari della sua MINI classica elettrica, come esempio di quello che è possibile realizzare. Everatti si occuperà di reperire la MINI donatrice prima di avviare una conversione completa in base alle preferenze del cliente. I prezzi non sono stati comunicati ma certamente non saranno contenuti. L’azienda inglese fa sapere che gli ordini sono già aperti e che le specifiche tecniche saranno rivelate a breve.