MINI Red Line Edition, la Cooper S diventa ancora più speciale

MINI ha pensato a coloro che non si accontentano del look tradizionale della Cooper S e desiderano spiccare tra la massa. La Red Line Edition 2026 parte dalla già ottima base della Cooper S 4 porte per alzare l’asticella e soddisfare i palati più raffinati con soluzioni all’avanguardia. In esclusiva per il mercato statunitense l’auto è impreziosita da elementi distintivi dei modelli John Cooper Works.

Per gli americani è stato pensato il colore Legend Grey Metallic. Strisce rosse sul cofano e sul portellone posteriore con un tetto rifinito in nero lucido e un abitacolo illuminato con un tetto panoramico di serie. Le novità aerodinamiche ispirate alla JCW includono alette sugli angoli dei paraurti anteriori e posteriori, uno spoiler sul portellone posteriore e cerchi JCW.

Look aggressivo

Il pacchetto estetico con dettagli Chili Red e cerchi neri da 17 pollici con freni sportivi enfatizzano il DNA corsaiolo della Cooper. Anche l’abitacolo è caratterizzato da dettagli rossi, in particolare sul volante, sui sedili e sulla console centrale. Il cruscotto vanta un motivo a scacchi accattivante e display digitali. Tra gli elementi distintivi spiccano gli stickers JCW, il nastro di traino sportivo e il badge Red Line specifico.

I sedili Vescin neri con inserti rossi hanno i poggiatesta dedicati e un volante JCW. La dotazione include l’allestimento Iconic, arricchito da numerosi optional. Tra cui i sedili riscaldabili, climatizzatore bizona e schermo touchscreen da 9,4 pollici. Non mancano navigazione con realtà aumentata, ricarica wireless e impianto audio premium Harman Kardon. Queste soluzioni grintose sono proposte solo sulla versione a quattro porte. Rappresenta un’occasione imperdibile per coloro che sognano una Cooper JCW pratica e non sono ammaliati dall’idea di acquistare una Countryman JCW.

La potenza della Cooper S

Sotto il cofano batte un quattro cilindri turbo 2.0 da 204 CV e 300 Nm, associato a cambio doppia frizione a sette rapporti. Velocità massima? 241 km/h. È dotata del cambio sportivo JCW, quindi questo è un punto a suo favore. Anche i freni sono stati migliorati. L’opzione Iconic Trim arricchisce lo stile dei veicoli JCW, perfezionando al contempo l’impianto frenante e integrando i paddle del cambio al volante.

MINI, inoltre, sta introducendo un sistema Digital Key Plus aggiornato, che combina una chiave fisica con una chiave digitale, una scheda di configurazione e una scheda di assistenza per una maggiore praticità. Costa 10.000 dollari (43.365 dollari più 1.175 dollari di spese di trasporto) in più rispetto a una Cooper S a quattro porte classica, ma data la sua rarità e gli equipaggiamenti aggiuntivi, la Red Line Edition farà faville negli Stati Uniti. Sarebbero poco più di 37.000 euro per una MINI diversa da tutte le altre.