Mini.01: una piccola one-off su base JCW Cabrio

Per Mini la personalizzazione estrema non è più riservata unicamente alle supercar più esclusive. Lo dimostra la presentazione della Mini.01, una “one-off" realizzata sulla base della John Cooper Works Cabrio e creata su misura per un cliente statunitense, da lungo tempo appassionato del marchio inglese. Il progetto segna un momento speciale per lo stabilimento di Oxford, che ha realizzato un’auto frutto di una collaborazione senza precedenti tra i team di design e produzione e il cliente finale.

Look bicolore realizzato a mano

L’elemento più caratteristico della Mini.01 è la livrea bicolore che unisce la tinta Midnight Black con un verde metallizzato scelto direttamente dal proprietario. La carrozzeria è stata verniciata a mano seguendo uno schema asimmetrico che alterna i colori tra il lato destro e quello sinistro della vettura. Il look di questa piccola one-off è completato dai cerchi in lega JCW Rallye Spoke da 18 pollici, dalle alette aerodinamiche dedicate e dagli specchietti con strisce bianche e nere. Distintiva anche la capote con la grafica Union Jack, un chiaro omaggio alle origini britanniche del marchio.

Interni personalizzati

L’abitacolo richiama gli esterni con oltre 50 elementi dello stesso colore verde metallizzato, tra cui i pannelli porta e le griglie degli altoparlanti Harmon Kardon. Il badge “Mini.01" caratterizza il volante e i tappetini, mentre la scritta “Mini Super Special 001" arricchisce i battitacco retroilluminati.

Motore e prezzo

Per quanto riguarda la motorizzazione, la Mini.01 è equipaggiata con il motore 4 cilindri 2.0 turbo da 231 CV della versione più sportiva John Cooper Works. Il prezzo non è stato comunicato, ma è ipotizzabile che sia piuttosto esclusivo dato che la personalizzazione rende la vettura un esemplare unico. Con questo progetto Mini conferma la volontà di esplorare nuove frontiere della customizzazione per le proprie vetture.