Mini Cooper Paul Smith Edition: debutta alla Milano Design Week

Finora le Mini firmate da Paul Smith sono state più che altro vetture celebrative o concept iconici riservati a collezionisti. Quest’anno, però, il registro della collaborazione – iniziata nel 1998 – cambia totalmente: la Mini Cooper Paul Smith Edition non è più solo un esercizio di stile, ma un modello disponibile a listino e già ordinabile.

Nel giardino di Palazzo Borromeo d’Adda

Il palcoscenico scelto dalla Casa inglese per la presentazione in anteprima è la Milano Design Week, all’interno dell’installazione immersiva “A Garden of Curiosity" nel giardino del Palazzo Borromeo d’Adda in via Manzoni, aperto per l’occasione. All’installazione si accede tramite una passerella in legno che attraversa il cortile del palazzo nobiliare, nel quale sono in esposizione tre Mini realizzate dal brand di moda: la Paul Smith 40th Anniversary Mini (presentata nel 1999), la Mini Strip by Paul Smith (2021) e una Cooper Paul Smith dell’ultima edizione limitata.

Dietro alle vetture si trova una enigmatica porta rossa, che rappresenta un invito all’osservazione. Oltre tale soglia si accede allo spazio verde personalizzato da Mini e Paul Smith, solitamente chiuso al pubblico. Sentieri fiancheggiati da piante conducono a piattaforme aperte e installazioni cubiche, oltre a un’altra vettura dell’ultima edizione limitata in esposizione, questa volta in versione cabrio. L’iconica Paul Smith Signature Stripe attraversa il giardino come un elemento ricorrente di design. Nel cuore di Milano, il mondo dell’auto si fonde armoniosamente con la moda e con l’architettura, realizzando un’esperienza sensoriale unica nel suo genere.

Tanti dettagli distintivi

Declinata nelle varianti a 3 porte, 5 porte e Cabrio, l’edizione speciale Paul Smith si caratterizza per l’estetica ricercata che definisce diversi dettagli distintivi. La carrozzeria è disponibile in tre colori, tra cui l’iconico Nottingham Green, impreziosito con un richiamo alla celebre “Signature Stripe" sul tetto. I cerchi in lega sono da 18 pollici con disegno specifico.

Nell’abitacolo si ritrova il tipico gusto dello stilista per le piccole sorprese. Il volante è arricchito da cuciture multicolore, mentre l’infotainment presenta delle grafiche dedicate. Non mancano tocchi ironici, come ad esempio il coniglio disegnato sui tappetini e frasi sui battitacco, che impreziosiscono l’ambiente in modo elegante, ma senza eccessi.

Prezzi da 36.250 euro

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la Mini Paul Smith al lancio è disponibile solo per le versioni elettriche, con potenze di 184 o 218 CV: i prezzi partono da 36.250 euro. In un secondo momento, la Paul Smith Edition sarà ordinabile anche sulle versioni termiche: la Cooper da 156 CV e la più vivace Cooper S da 204 CV.