MINI Cooper SE Paul Smith Edition, una serie speciale che celebra la creatività inglese

La Gran Bretagna suscita un grande fascino sui designer automobilistici. Ne è un esempio il recente annuncio delle versioni speciali delle Range Rover Evoque e Velar ispirate a Londra. A questo si aggiunge la nuova MINI Paul Smith Edition. Una produzione nata dall’incontro tra un marchio iconico (come MINI) e uno dei designer britannici più riconoscibili. Il risultato è una collezione che coinvolge l’intera famiglia MINI Cooper e che porta su strada un linguaggio creativo fatto di colori, ironia e dettagli sartoriali. La prima a debuttare è la Cooper SE Paul Smith Edition, una versione completamente elettrica che unisce un’estetica esclusiva a un’impronta decisamente moderna.

L’impronta di Paul Smith

La caratterizzazione estetica è quella più evidente. Ed è quella che definisce il progetto. Paul Smith ha reinterpretato le sue signature stripes (le celebri righe multicolore che identificano da anni la sua estetica) con un approccio insolito. Sulla vernice Midnight Black diventano sottili fasce lucide e opache, mentre sulla tinta Inspired White assumono colori vivaci e trasformano il tetto in un vero elemento scenografico.

La gamma cromatica comprende anche lo Statement Grey, una tonalità che accompagna con equilibrio le scelte più estrose. Il Nottingham Green, omaggio alla città natale del designer, attraversa tutte le versioni. Compare sulle calotte degli specchietti, sulla griglia anteriore e sui coprimozzo che riportano la firma Paul Smith. La presenza dei cerchi Night Flash Spoke Black da 18” completa la scena con una finitura Dark Steel che dona alla vettura un carattere più deciso.

E gli interni? Proseguono ovviamente la stessa direzione creativa. I sedili Nightshade Blue e le superfici in tessuto a righe tono su tono introducono un’eleganza sobria e precisa. La plancia mantiene la sua impostazione tradizionale ma viene arricchita da una fascia tessile applicata alla parte inferiore del volante. Anche qui si tratta di una scelta che richiama le celebri righe del designer. L’abitacolo presenta poi un messaggio di benvenuto. Una proiezione luminosa accoglie il conducente con un semplice Hello, mentre sul battitacco si legge la frase Every day is a new beginning. Il tocco finale arriva dai tappetini decorati con il “rabbit” (il marchio di fabbrica di Smith) disegnato a mano che conferisce un tono giocoso e coerente con l’umorismo tipico di Paul Smith.

Dal punto di vista tecnico la MINI Cooper Paul Smith Edition propone un motore da 218 CV (160 kW). La trazione resta anteriore e lo scatto da 0 a 100 km/h si attesta su 6,7. Sono valori che inseriscono questa edizione nella fascia più brillante dell’offerta MINI.

Una scelta strategica

La Cooper SE Paul Smith Edition è già disponibile in alcuni mercati. Le versioni MINI Cooper, MINI Cooper cinque porte e MINI Cooper Cabrio arriveranno nel secondo trimestre del 2026. La scelta del marchio britannico di partire dalla Cooper SE per lanciare la Paul Smith Edition non è casuale. Ma nasce dalla volontà di sottolineare il ruolo centrale della mobilità a zero emissioni nella sua strategia futura.