Controlla l'olio dei freni di auto e moto con un tester elettronico economico

Quando si effettua il tagliando della propria moto o della propria auto, si sostituisce o verifica il livello dell’olio motore. Raramente ci si occupa e preoccupa del liquido dei freni. Eppure dalla qualità di questo lubrificante dipende molto dell’efficienza e della sicurezza del mezzo. Il liquido dei freni, infatti, può deteriorarsi. Per questo motivo avere a disposizione un tester elettronico specifico può aiutare a capire la qualità di questo importantissimo lubrificante. Questo dispositivo, semplice e compatto, è in offerta a meno di 10€ ed è tra quelli che non dovrebbero mai mancare tra i propri attrezzi di lavoro.

Come funziona la misurazione

Questo tester misura la percentuale di umidità presente nel liquido dei freni. Nei sistemi frenanti a olio, l’acqua è uno degli agenti più critici. Può abbassare il punto di ebollizione e, in condizioni di forte sforzo, portare a fenomeni di vapour lock (la formazione di bolle di vapore nel circuito frenante), con perdita di pressione e risposta inefficace dei freni.

Come viene effettuata la rilevazione? Il tester rileva la presenza di acqua nel liquido grazie a due sensori metallici e restituisce il risultato tramite un sistema a cinque LED colorati. Ogni luce corrisponde a un livello di degrado. Se il verde indica assenza di problemi, il giallo segnala un invecchiamento da tenere sotto controllo, mentre il rosso rappresenta una soglia critica che suggerisce la sostituzione immediata del fluido.

Lo strumento (compatibile con i liquidi DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 e DOT 4+), esternamente assomiglia a una penna o un piccolo cacciavite multifunzione. Tra i punti di forza è che è estremamente semplice da usare. Dopo aver svitato il tappo del serbatoio, basta immergere l’estremità nel liquido, premere il pulsante e leggere il risultato. L’operazione dura pochi secondi. La plastica che riveste il corpo del tester è resistente e può essere tranquillamente utilizzata in garage o box.

Per non lasciare nulla al caso ed effettuare anche questo controllo, acquista (o regala) il tester per la verifica della qualità del liquido dei freni.