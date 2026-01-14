Range Rover Evoque e Velar in edizione speciale ispirate a Londra

Londra è una delle città più visitate al mondo e molto della sua attrattività è data dall’identità riconoscibili dei suoi quartieri. Partendo da questa consapevolezza Range Rover ha svelato una nuova collezione esclusiva che celebra il legame con la capitale britannica, attraverso quattro edizioni speciali ispirate ad alcuni dei quartieri più iconici di Londra. I modelli coinvolti sono l’Evoque e la Velar proposte in edizione speciale Evoque Hoxton Edition e Velar Belgravia Edition. Nei prossimi mesi arriveranno anche le edizioni dedicate a Battersea e Westminster, arricchendo la gamma con nuove interpretazioni del concetto di lusso urbano.

La nuova serie vuole rendere omaggio alla ricchezza culturale e architettonica di Londra, trasformando ogni quartiere in una fonte di ispirazione per la personalizzazione dei modelli. Il progetto si inserisce nella lunga tradizione che vede Range Rover attingere dallo stile britannico per creare versioni esclusive. Dalla Linley Edition degli anni Novanta all’omaggio a Savile Row per il cinquantesimo anniversario, Range Rover ha sempre intrecciato il proprio linguaggio stilistico con quello della città.

Evoque Hoxton Edition

La Evoque Hoxton Edition prende il nome da un quartiere simbolo della creatività londinese, oggi punto di riferimento per le comunità artistiche. Il modello si distingue per una serie di dettagli, come i cerchi da 20” in finitura Satin Gold con lavorazione diamantata, abbinati a un pacchetto esterno in tonalità Platinum Atlas. Anche l’abitacolo riflette l’anima contemporanea del progetto, con sedili in pelle e cuciture a contrasto, finiture in alluminio spazzolato nero e battitacco illuminati con la scritta Hoxton Edition. Lo stesso nome compare anche nella proiezione luminosa che accoglie il guidatore all’apertura della portiera.

Velar Belgravia Edition

Più classica ed elegante è la Velar Belgravia Edition, ispirata a una delle zone residenziali più raffinate di Londra, nota per le sue architetture georgiane e per il suo stile discreto. Questo spirito si ritrova nei cerchi da 20” Diamond Turned rifiniti in Dark Agate, nella firma Belgravia Edition visibile sulle soglie d’ingresso e nelle luci ambientali, oltre che nella scelta dei materiali interni, tra cui ci sono le cuciture realizzate con cura artigianale.

La versione più esclusiva sarà la Velar Belgravia Edition Satin, una serie limitata a soli 400 esemplari in tutto il mondo. Ogni veicolo sarà identificato dalla dicitura “1 of 400" e porterà per la prima volta su una Velar una pellicola protettiva satinata. Il modello includerà cerchi da 22” nella versione standard, oppure da 21” nella configurazione ibrida plug-in, e un pacchetto di dettagli esterni in nero lucido per accentuarne la presenza visiva.

Le prossime edizioni

La collezione si arricchirà ulteriormente in primavera con l’arrivo della Range Rover Sport Battersea Edition (che unirà il fascino storico dell’area sud del Tamigi a un’estetica moderna) e della Range Rover Westminster Edition (che renderà omaggio al centro politico e simbolico del Regno Unito). Ogni edizione è frutto di una ricerca attenta sui materiali e sull’identità dei quartieri scelti. L’obiettivo è quello di valorizzare, attraverso il design, lo spirito distintivo di ciascuna zona.