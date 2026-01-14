Cerca

Le gomme sono da cambiare? Ecco gli strumenti per saperlo con certezza

Due strumenti pratici per valutare in autonomia lo stato delle gomme di auto, moto, camper e bici.

Le gomme sono da cambiare? Ecco gli strumenti per saperlo con certezza
Vai ai commenti
Daniele Di Geronimo
Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 14 gen 2026

Da quanto tempo non controlliamo le gomme della nostra auto? Gli pneumatici sono spesso trascurati e oggetto di attenzione solo quando sgonfi o bucati. Eppure dalla loro qualità dipende non solo l’efficienza, ma anche e soprattutto la sicurezza alla guida. Ecco perché è importante sapere in che condizioni sono le gomme dell’auto e della moto. Per evitare di andare spesso dal gommista è possibile utilizzare dei semplici strumenti che aiutano a scoprire lo spessore del battistrada, così da capire quando è il momento di cambiare gli pneumatici.

Due strumenti facili da usare

Il primo strumento da considerare è il misuratore digitale di profondità del battistrada RUIZHI. È in offerta a meno di 10€ ed è un dispositivo compatto che consente di rilevare l’usura del profilo della gomma con una precisione di 0,01 millimetri, fornendo una lettura immediata tramite il display LCD.

RUIZHI Digitale Misuratore di Profondità Battistrada 0-25,4mm LCD Display Misuratore di Calibro Pneumatico per Bicicletta, Auto, Camion,Moto

RUIZHI Digitale Misuratore di Profondità Battistrada 0-25,4mm LCD Display Misuratore di Calibro Pneumatico per Bicicletta, Auto, Camion,Moto

6,998,09€-14%
Vedi l’offerta

Questo modello permette di controllare un range da 0 a 25,4 millimetri, sufficiente per valutare pneumatici di auto, moto e mezzi pesanti. La struttura in plastica ABS e acciaio lo rende resistente ma leggero, facile da portare nel vano portaoggetti o in uno zaino. Il controllo può essere effettuato su più punti dello stesso pneumatico, così da ottenere una valutazione più completa e individuare eventuali usure irregolari dovute alla convergenza o all’assetto.

Oltre alla profondità del battistrada, anche la pressione degli pneumatici va monitorata con regolarità. Per questo, lo strumento Michelin può rivelarsi particolarmente utile. È in offerta su Amazon a meno di 20€ e permette di verificare sia il consumo del battistrada che la pressione di ogni pneumatico.

MICHELIN Verificatore di Pressione e Usura pneumaticiI + Funzione di misurazione in Bar

MICHELIN Verificatore di Pressione e Usura pneumaticiI + Funzione di misurazione in Bar

16,7136,81€-55%
Vedi l’offerta

Si tratta di un manometro digitale che legge il valore in bar e fornisce un’indicazione chiara grazie a un display ampio e ben leggibile. La possibilità di rilevare entrambi i parametri con un solo strumento lo rende una soluzione pratica per chi vuole effettuare controlli frequenti e affidabili, riducendo il rischio di mettersi alla guida con pneumatici sgonfi o eccessivamente consumati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Ti potrebbe interessare:
1
Con meno di 20€ hai tutto l’occorrente per riparare in autonomia le gomme di auto e moto
Offerte e Promozioni
Con meno di 15€ puoi avere una chiave universale per avvitare e svitare qualsiasi bullone
Offerte e Promozioni
I migliori additivi per l'auto: le offerte per avere motore, iniettori e FAP più efficienti
Offerte e Promozioni
A meno di 20€ lo strumento per ascoltare musica e fare chiamate anche su un’auto senza Bluetooth
Offerte e Promozioni
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.