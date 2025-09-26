Mini JCW di Deus Ex Machina: una collaborazione basata sulla personalizzazione

Presso il Deus Café Isola a Milano, ospiti di Mini, abbiamo assistito dal vivo alla presentazione della nuova collaborazione tra il marchio Inglese e Deus Ex Machina per la creazione di due esemplari unici nel loro genere. Due brand tipicamente legati dalla stessa passione per il mondo automotive e caratterizzati dalle forti possibilità di personalizzazione e di creatività che offrono ai propri clienti si sono uniti per lavorare a due auto uniche: due one-off Mini JCW diverse per filosofia ma molto simili nello spirito.

Protagonista della serata milanese è stata The Machina, una showcar compatta e grintosa, esposta in anteprima per l’occasione. Inoltre durante l’evento è stata presentata la capsule collection Mini x Deus: una linea di abbigliamento che fonde il DNA dei due brand.

Caratterizzata da un profondo legame con il mondo dell’artigianalità, la cultura e il concetto di community, la partnership tra Mini JCW e Deus Ex Machina prende vita, come anticipato, tramite due modelli one-off: vere e proprie manifestazioni di lifestyle in movimento in cui la passione per le corse incontra il design e la creatività. Entrambe le concept car si basano su un modello Mini John Cooper Works: la prima è una Mini JCW Electric con potenza fino a 190 kW (258 CV), mentre quella che abbiamo visto è una Mini JCW con motore a combustione da 231 CV. Si caratterizzano entrambe per la presenza sul tetto di una grande “X" bianca, simbolo di connessione e co-creazione, di due brand che si incontrano a metà strada.

Entrambe le auto sono collegate da un profondo concetto di autenticità. Cuciture a vista, materiali grezzi, grafiche audaci, contrasti netti di colori. I designer parlano infatti di un approccio “raw, handcrafted" che celebra la “bellezza dell’imperfezione". Le due Mini JCW one-off firmate Deus Ex Machina si completano a vicenda: unite nello spirito, ma opposte nell’energia. Una nasce sulla costa: plasmata dalle tavole da surf, dal profumo di salsedine e dal ritmo semplice della vita da spiaggia. L’altra prende forma in pista: essenziale, veloce, guidata dalla passione per la velocità e la precisione.

THE MACHINA

DESIGN ESTERNO

Come detto precedentemente, a Milano abbiamo avuto modo di vedere The Machina, una John Cooper Works compatta ma molto potente, che

INTERNI

Dal punto di vista stilistico viene reso omaggio alle origini rallistiche. Ogni modulo luminoso su misura richiama il brand Deus, offrendo tratti estetici distintivi. Il diffusore posteriore si ispira alla Mini JCW da corsa che ha affrontato il Ring. Lo scarico centrale integrato amplifica poi sia il suono che la presenza del motore. Al frontale regna una griglia su misura con cornici traforate dei fari che migliorano l'efficienza del raffreddamento, mentre l'iconica firma luminosa del marchio si riferisce alla tradizione britannica.

THE SKEG

All'interno della JCW show car, gli elementi essenziali riflettono funzionalità, leggerezza e artigianalità. Ogni dettaglio richiama il DNA racing e l'attenzione al lavoro manuale. I comandi, semplici e diretti, con toggle switch garantiscono precisione e controllo, trasformando ogni gesto del pilota in un'esperienza pura di guida sportiva.

La show car elettrica presenta una carrozzeria giallo-argento che riduce il peso del 15% e migliora l'aerodinamica. I passaruota larghi, la griglia illuminata e le superfici traslucide enfatizzano la silhouette dinamica. Gli interni, minimalisti e tattici, con comandi analogici essenziali, sedili sportivi in neoprene e mensole dedicate alle mute, combinano leggerezza, praticità e connessione sensoriale. I dettagli in fibra di vetro, i badge Deus e i motivi a "X" oversize esprimono artigianalità, innovazione e libertà, rendendo The Skeg espressione della filosofia di vita ispirata al surf.