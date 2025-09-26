Noleggio auto senza deposito cauzionale: con Locauto è possibile

Nove compagnie di autonoleggio su dieci, al momento del ritiro dell’auto, richiedono un deposito cauzionale al fine di coprire eventuali costi extra o danni al veicolo non coperti dall’assicurazione. Al termine del noleggio, se tutto fila per il verso giusto, il deposito viene restituito, con l’importo in precedenza bloccato che torna disponibile sulla carta di credito.

In alcune occasioni, però, il deposito cauzionale può pesare come un macigno sul proseguimento della vacanza, soprattutto se si ha un fido inferiore ai 2.000 euro. Per chi dunque in questi giorni sta confrontando le varie offerte delle compagnie di noleggio auto, segnaliamo che Locauto permette di noleggiare un qualsiasi veicolo con l’opzione Deposito Cauzionale Zero.

I vantaggi della compagnia di autonoleggio Locauto

Deposito Cauzionale Zero è un’opzione dedicata ai clienti che prenotano un’auto a noleggio sul sito web di Locauto, dal 1979 punto di riferimento in Italia per la mobilità di aziende e privati che conta la presenza di oltre 100 uffici di noleggio in tutta Italia, estendendo la propria rete in aeroporti, stazioni ferroviarie e principali centri urbani.

Inoltre, dal 2013 rappresenta per l’Italia la multinazionale Enterprise Mobility, per conto della quale opera i brand Enterprise, Alamo e Natioanl.

Tra i servizi che più caratterizzano Locauto rispetto alle altre società di autonoleggio si annovera anche Elefast, servizio di noleggio digitale self-service, attraverso cui ogni cliente può prenotare e noleggiare un’auto in completa autonomia utilizzando l’applicazione installata sul proprio smartphone.

Di recente è poi nato MyLocauto Friends, il nuovo programma di fidelizzazione gratuito che offre sconti e vantaggi esclusivi sulla base del numero di prenotazioni effettuate fin dall’inizio dell’iscrizione al programma.

Infine segnaliamo Locauto Young, che consente anche ai neopatentati di noleggiare un’auto con copertura completa, incluse le garanzie per danni e furto.