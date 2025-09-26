Sabelt e Ferrari: 50 anni partnership celebrati al Salone dell'Auto di Torino

La collaborazione tra Sabelt e Ferrari ormai prosegue da oltre 50 anni grazie ad una sinergia fatta di passione per il motorsport, ricerca dell’eccellenza e performance nella sicurezza. Si tratta di una storica partnership che il brand torinese celebrerà durante il Salone dell’Auto di Torino, da venerdì 26 settembre a domenica 28 settembre, portando lo stile della Casa di Maranello nel cuore del capoluogo subalpino, in piazza Castello.

Lo stand di Sabelt sarà protagonista dell’eccellenza italiana nel motorsport e nel design automobilistico anche grazie alla presenza di una monoposto della Scuderia Ferrari HP equipaggiata con cinture Sabelt.

“Da oltre cinquant’anni siamo orgogliosi di affiancare un marchio come Ferrari – ha dichiarato Giorgio Marsiaj, Fondatore, Presidente e CEO di Sabelt S.p.A – una collaborazione solida che testimonia il valore qualitativo e tecnologico delle nostre soluzioni. Al Salone dell’Auto rinnoviamo questo legame celebrando l’eccellenza del Made in Italy e la costante ricerca della perfezione. Collaborare stabilmente con Scuderia Ferrari HP significa condividere una visione comune: un futuro in cui performance, sicurezza e design si fondono in equilibrio perfetto.

Visione comune che ha visto il suo, quando le cinture Sabelt entrarono in Formula 1 insieme alla Scuderia Ferrari, che successivamente negli anni Duemila si amplia con loper le vetture stradali del Cavallino Rampante.Durante il corso degli anni la partnership ha giocato unche ha accompagnato i trionfi di piloti comeL’impegno di Sabelt prosegue poi con l’equipaggiamento delle vetture del Ferrari Challenge e delle GT da competizione, dalla storicafino all’attuale, con sedili, cinture racing net sviluppati su misura. Unaculminata nellecon la Ferrari 499P nel 2023, 2024, e 2025.Il patrimonio comune verrà celebrato nello stand Sabelt, nel contesto di un Salone dell’Auto in grado di richiamaree con