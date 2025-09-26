Zenos E10 RZ: il ritorno della sportiva inglese da 380 CV e 790 kg

Zenos, costruttore britannico di auto sportive, è tornato in attività otto anni dopo essere entrato in amministrazione controllata, con una rinnovata versione più potente della sua roadster E10. Il marchio ora è sotto le mani di AC Cars e ha confermato che la E10 RZ arriverà nel secondo trimestre del 2026, con un prezzo intorno alle 140.000 sterline (circa 160.000 euro). La versione originale della Zenos E10, venduta in poco più di 100 esemplari, era stata concepita come un’auto sportiva a motore centrale più accessibile, con un prezzo di 24.995 sterline (28.600 euro). Questa nuova RZ rappresenta però un salto enorme, anche rispetto alla precedente E10R dal prezzo intorno alle 40.000 sterline (45.700 euro).

Il motore Ford Ecoboost da 200 CV dell’E10 originale è stato sostituito da AC Cars con un nuovo propulsore Volvo, un 2.0 litri turbo a quattro cilindri, capace di erogare 380 CV e 510 Nm di coppia, scaricati sulle ruote posteriori tramite un cambio manuale a sei rapporti. Al fine di gestire la maggiore potenza poi, la struttura del telaio è stata rivista mentre il sottotelaio ora è in acciaio.

Come la sua antenata, la nuova E10 viene costruita attorno ade a una. La nuova E10 sfoggia ora carrozzerie in fibra di carbonio realizzate da AC Cars, un elemento che, grazie all’impiego massiccio di questo materiale leggero, permette di, assicurando così un rapporto peso/potenza di prim’ordine. Anche l’abitacolo è stato completamente rivisto, cone unche modernizza l’esperienza di guida.E non è tutto: se la E10 RZ rappresenta la punta di diamante della gamma, Zenos sta lavorando anche a una, la E10 R2, attesa per la metà del 2026. Questo modello, spinto da, dovrebbe collocarsi su un livello più basso, con un prezzo attorno allesterline (137.300 euro).