AC Cars GT SuperSport, l’erede della Cobra con prestazioni da hypercar moderna

AC Cars, storico marchio britannico fondato nel 1901 (e che a partire dal 2008 ha alternato diverse difficoltà aziendali) rilancia la propria presenza sul mercato americano con un modello che unisce l’eredità della celebre Cobra a prestazioni da hypercar moderna. Dopo aver tentato il rilancio con la sportiva Ace, l’Ace Classic Electric e l’AC Cobra (anche in versione GT Coupé), ora ha presentato la GT SuperSport. Una supercar che verrà prodotta in soli 25 esemplari destinati esclusivamente al mercato USA con un prezzo di partenza di 469.000€ (circa 550.000 dollari) e con le prime consegne previste per il 2027.

Caratteristiche e prestazioni

Dal punto di vista tecnico, l’AC Cars GT SuperSport rappresenta un’evoluzione radicale rispetto ai precedenti progetti legati alla Cobra. Per la prima volta, infatti, viene introdotto un grande alettone posteriore fisso, elemento che rompe con la tradizione estetica ma che ha come obiettivo quello di aumentare sensibilmente la stabilità ad alte velocità. L’aerodinamica è completata da un diffusore posteriore compatto, minigonne laterali sagomate e una nuova griglia anteriore maggiorata, in grado di convogliare meglio i flussi d’aria verso il propulsore.

Il cuore della vettura è un motore V8 che può essere configurato per erogare fino a 1.025 CV. Una scelta che proietta la GT SuperSport nella stessa fascia prestazionale di modelli come la Ferrari SF90 Stradale o la Lamborghini Revuelto, ma con una filosofia decisamente più classica. A differenza di queste due rivali, entrambe ibride plug-in a trazione integrale, la GT SuperSport propone una configurazione più tradizionale con il motore termico V8 e la trazione posteriore. Come ha dichiarato il CEO David Conza, l’obiettivo è lanciare un modello iconico che, sebbene con un design completamente rivisto, conservi intatta la sua identità storica.

Le immagini rilasciate da AC Cars mostrano una carrozzeria che mantiene le proporzioni muscolose e le curve tondeggianti tipiche della Cobra, ma integrando dettagli moderni e aggressivi. Il contrasto tra la linea rétro e gli elementi aerodinamici contemporanei potrà dividere e far discutere gli appassionati, ma sono anche il segno di una strategia ben precisa con la volontà di offrire una vera esperienza da hypercar senza rinunciare al legame visivo con il passato.







