DJI Power 1000 V2, la nuova power station portatile da 1024 Wh di capacità

Solamente pochi mesi fa DJI ha presentato i suoi nuovi caricabatterie per auto e camper ampliando l’ecosistema della serie DJI Power. Ora, con l’inizio della stagione estiva, DJI ha ulteriormente ampliato l’offerta con la nuova power station portatile Power 1000 V2 che rispetto alla versione precedente riduce i tempi di ricarica, assicura una maggiore affidabilità e consente anche il controllo da remoto tramite app.

Caratteristiche e novità

Progettata per rispondere alle esigenze di, questa nuova generazione di power station portatili introduce un’importante serie di miglioramenti in termini di potenza, velocità di ricarica e gestione da remoto.

Con una capacità energetica di 1024 Wh e una potenza di uscita continua di 2600 W, il Power 1000 V2 è in grado di alimentare contemporaneamente diversi dispositivi, dagli elettrodomestici ai computer portatili, comprese le attrezzature professionali. Nonostante il peso contenuto di 14,2 kg, si presenta come una soluzione maneggevole per chi si muove spesso, soprattutto grazie alla possibilità di ricaricarlo completamente in appena 56 minuti, oppure di raggiungere l’80% in 37 minuti.

Tra le novità più rilevanti c’è l’introduzione del controllo remoto tramite l’app DJI Home, che consente di monitorare lo stato della batteria e gestire l’alimentazione in tempo reale dal proprio smartphone. Questa funzione si aggiunge a un sistema di sicurezza potenziato (che prevede l’utilizzo di celle LFP che mantengono l’80% della capacità dopo oltre 4000 cicli), l’adozione di materiali ignifughi e sistemi di protezione avanzata per l’inverter, rendendolo sicuro anche in condizioni difficili come pioggia, nebbia o ambienti ad alta quota.

Il nuovo Power 1000 V2 offre grande flessibilità anche in fase di ricarica. Può essere alimentato tramite rete elettrica, pannelli solari o alternatore dell’auto. È compatibile con caricabatterie ad alta potenza da 1kW e 1,8kW, ed è in grado di sfruttare anche l’elettricità in eccesso prodotta dal veicolo per ricaricarsi. In scenari di emergenza domestica o blackout, il dispositivo entra automaticamente in modalità UPS, garantendo continuità energetica in soli 10 millisecondi.

Ovviamente non poteva mancare l’utilizzo per i possessori dei droni. Il Power 1000 V2, infatti, consente la ricarica rapida delle batterie di alcuni droni DJI, permettendo di tornare in volo in circa mezz’ora. Utilizzando tre batterie per drone e una sola stazione di ricarica, è possibile coprire un’intera giornata di lavoro senza preoccuparsi della disponibilità di corrente.



Prezzi e disponibilità

Un altro punto di forza della nuova versione è l’espandibilità. Collegando fino a cinque batterie da 2048 Wh, la, trasformando il dispositivo in un vero e proprio centro energetico portatile. Le(fino a 140W ciascuna), garantiscono ricariche rapide anche per laptop e accessori più energivori.

Il Power 1000 V2 è già disponibile per l’. Sono disponibili per l’acquisto anche numerosi accessori, tra cui pannelli solari, moduli adattatori e custodie protettive, pensati per ampliare ulteriormente la versatilità del sistema. Con questo nuovo modello, DJI conferma di non essere un brand specializzato solamente nei droni e nelle tecnologie per le fotocamere, ma di saper proporre soluzioni particolarmente convincenti anche nell’ambito della, sia quando si è in movimento che per la propria casa.