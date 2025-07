Skoda Epiq, il piccolo SUV elettrico da 25 mila euro continua i test

Skoda ha un ambizioso piano di elettrificazione che prevede il lancio entro il 2026 di diversi nuovi modelli. Alcuni li abbiamo già visti, come la Elorq e il restyling della Enyaq. Altri sono ancora in sviluppo tra cui la nuova Skoda Epiq su cui la casa automobilistica punta molto dato che questo B-SUV sarà proposto ad un prezzo di partenza attorno ai 25 mila euro. Una vettura, quindi, potenzialmente in grado di attrarre molti più clienti. Epiq era stato anticipato più di un anno fa da un concept e, adesso, i test su strada sono in pieno svolgimento in vista della presentazione attesa tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Le ultime foto spia mostrano il B-SUV elettrico sulle strade dell’Europa meridionale. Ovviamente, il muletto appare ancora camuffato con pellicole che coprono la carrozzeria ma al di sotto, le forme sono oramai quelle definitive.

FOTO SPIA DELLA NUOVA SKODA EPIQ

Il B-SUV dovrebbe presentare una lunghezza di circa 4,1 metri, proprio come la concept car. Come sarà? Le foto spia mostrano che la nuova Skoda Epiq presenterà un look molto simile a quello della concept car. Il frontale si caratterizzerà per quello che viene chiamato “Tech-Deck Face“, una reinterpretazione della classica griglia Skoda che al suo interno ospiterà elementi come il radar e la telecamera frontale. Similmente al concept, anche il modello di produzione disporrà di un paraurti dotato di 8 prese d’aria verticali. Dietro, i gruppi ottici dovrebbero presentare la medesima forma a T di quelli della concept car. Il nuovo SUV elettrico offrirà tanto spazio per i bagagli, nonostante avrà una lunghezza di 4,1 metri. Al riguardo, Skoda dichiarava ben 490 litri per la concept car.

Purtroppo, le nuove foto spia non permettono di dare un’occhiata all’abitacolo. Prendendo a riferimento sempre il concept, gli interni della nuova Skoda Epiq dovrebbero offrire uno stile minimalista e tanta tecnologia. Dietro al volante multifunzione troveremo un piccolo schermo per la strumentazione digitale, mentre centralmente sulla plancia ci sarà un ampio display touch del sistema infotainment. Epiq è un modello Skoda e quindi non mancheranno le soluzioni Simply Clever.

MOTORI E AUTONOMIA

Nuova Skoda Epiq poggerà sulla piattaforma MEB Entry del Gruppo Volkswagen, la stessa della Volkswagen ID.2. Dei powertrain non sappiamo molto, tranne che il concept disponeva di un’autonomia di oltre 400 km. Verosimilmente, il B-SUV elettrico sarà proposto in più versioni con diversi livelli di potenza e autonomia. Il debutto, comunque, si sta avvicinando, e presto ne sapremo di più.



[Fonte]