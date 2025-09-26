Lepas debutta in Italia: al Salone Auto Torino il nuovo SUV ibrido Plug-in L8

Chery approfitta del palcoscenico del Salone Auto Torino per portare al debutto in Italia il nuovo marchio Lepas che nel 2026 introdurrà sul mercato Lepas 8, un SUV ibrido Plug-in di cui abbiamo già parlato in passato. Il Gruppo cinese sta spingendo molto in Europa dove ha già introdotto diversi marchi tra cui Omoda & Jaecoo che sta avendo un ottimo successo in termini di vendite. Adesso arriva Lepas che fonde “LEAP" e “PASSION", “simboleggiando agilità e vitalità e riflettendo al contempo la ricerca di eleganza e passione". Secondo Chery Lepas è un marchio pensato per chi cerca “una vita elegante e dinamica“. Tutti i modelli di questo nuovo marchio si caratterizzeranno per il linguaggio di design chiamato Leopard Aesthetics che “fonde linee dinamiche con proporzioni aggraziate, ottenendo un perfetto equilibrio tra potenza e raffinatezza“.

LEPAS L8

Il primo modello che arriverà in Italia è dunque il nuovo Lepas 8. Non sappiamo ancora tutte le precise specifiche del nuovo SUV che sarà presentato ufficialmente tra alcuni mesi. Il SUV è lungo 4.688 mm, alto 1.860 mm e con un passo di 2.800 mm. Si caratterizza per forme massicce e per un frontale dotato di fari sdoppiati e una griglia arrotondata. Questo modello adotta anche cerchi in lega da 19 pollici. Salendo a bordo di L8 troviamo un ambiente minimalista dove è comunque presente tanta tecnologia. Dietro al volante multifunzione a 2 razze troviamo il pannello per la strumentazione digitale, mentre centralmente sulla plancia è stato collocato il display verticale da 13,2 pollici del sistema infotainment.

Per quanto riguarda il powertrain, ancora non ci sono i dettagli ufficiali. Comunque, Lepas afferma che il suo sistema Super Hybrid raggiunge un’efficienza termica del 44,5% e garantisce un’autonomia complessiva di oltre 1.300 km. Si dovrebbe trattare di un motore benzina di 1,5 litri abbinato ad un’unità elettrica per una potenza intorno ai 200 CV. In elettrico, l’autonomia dovrebbe aggirarsi sui 100 km. Presto, comunque, ne sapremo molto di più.

E POI?

Per quanto riguarda i prodotti, Lepas lancerà cinque nuovi modelli entro tre anni, coprendo i principali segmenti. Nel secondo trimestre del 2026 debutterà L8 di cui abbiamo appena parlato, seguito dai modelli L6 e L4. Lepas mira a creare 1.200 punti vendita in tutto il mondo e a raggiungere le 500.000 unità vendute all’anno. In occasione del prossimo Chery International User Summit 2025, che si terrà a ottobre, Lepas presenterà i suoi ultimi risultati in termini di prodotti, tecnologia ed ecosistema.