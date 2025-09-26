Volkswagen riduce la produzione di auto elettriche in Germania

Il Gruppo Volkswagen sta beneficiando della crescita delle vendite di veicoli elettrici in Europa (il marchio Volkswagen ha venuto più elettriche di tutti ad agosto, superando Tesla), ma il ritmo complessivo della crescita è più lento e irregolare del previsto. Di conseguenza, gli stabilimenti su cui il marchio ha investito molto per adattarli alla produzione di auto elettriche, stanno lavorando a regime ridotto. Automotive News Europe riporta la notizia che il Gruppo tedesco ha deciso di ridurre la produzione negli stabilimenti tedeschi che costruiscono le auto elettriche di Volkswagen, Audi e Cupra a causa di una domanda di veicoli elettrici che cresce più lentamente del previsto. A peggiorare il tutto ci sono anche i dazi americani che stanno colpendo alcun specifici modelli.

GLI EFFETTI SULLE FABBRICHE TEDESCHE

Dunque, lo stabilimento di Zwickau interromperà la produzione per una settimana a partire dal 6 ottobre, a causa della debole domanda di Audi Q4 e-tron che è pure penalizzata dai dazi americani. Un portavoce del Gruppo ha dichiarato che le attività di produzione saranno sospese anche nello stabilimento di Dresda durante la prima settimana delle vacanze autunnali (in Germania) di ottobre. “L’azienda sta adattando il suo programma di produzione all’attuale situazione di mercato“. Secondo Bloomberg, lo stabilimento di Emden, dove vengono prodotte le Volkswagen ID.4 e ID.7, ha ridotto l’orario di lavoro dei dipendenti e si prevede che chiuderà le linee di produzione per diversi giorni.

Le pause nella produzione di veicoli elettrici seguono i tagli di capacità più ampi in tutta la rete di stabilimenti Volkswagen, dovuti alla debole domanda. Per esempio, ad Hannover, la produzione dell’ID. Buzz e del T7 Multivan si fermerà per cinque giorni durante le vacanze autunnali. Lo stabilimento di Osnabrück ridurrà ogni settimana di produzione di almeno un giorno fino alla fine dell’anno e aggiungerà una settimana di chiusura a ottobre. La casa automobilistica interromperà la produzione della Volkswagen T-Roc Cabriolet, della Porsche Cayman e della Porsche Boxster nello stabilimento di Osnabrück a dicembre e ha dichiarato di stare valutando scenari alternativi per il futuro utilizzo del sito. Non solo Volkswagen, comunque, anche altre case automobilistiche come Stellantis hanno annunciato piani per ridurre la produzione di auto a causa della debole domanda di mercato.

