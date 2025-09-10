Lepas L8, il nuovo SUV Plug-in è pronto al debutto: presentazione al Salone Auto di Torino

Il Gruppo Chery ha le idee ben chiare per crescere in Europa e dopo aver lanciato il marchio Omoda & Jaecoo, l’azienda cinese si appresta ad introdurre il marchio Lepas che farà il suo debutto ufficiale al Salone auto di Torino che aprirà i battenti tra pochi giorni. Del nuovo marchio ne avevamo parlato un po’ di tempo fa dopo che era stato presentato in Cina. Per vedere le sue vetture sulle strade del Vecchio Continente bisognerà attendere il 2026 quando arriveranno anche in Italia. Si partirà con 3 SUV e quindi Lepas entrerà in un segmento di mercato particolarmente affollato e competitivo. Il primo modello che sarà lanciato sul mercato? Lepas L8, un SUV ibrido Plug-in.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Questo modello sarà quindi il primo di una gamma che nel tempo continuerà a crescere. Lepas L8 misura circa 4,7 metri in lunghezza e può contare su di un bagagliaio con una capacità di 500 litri. Per la precisione,. Poggia sulla stessae questo significa che potenzialmente può essere proposto con diverse tipologie di motorizzazioni. Per il momento sappiamo che in Europa arriverà con uncon un batteria da 18 kWh che premetterà di disporre di un’autonomia in elettrico di circa 100 km e di una percorrenza totale di oltre 1.000 km. Si tratta comunque di un motore benzina di 1,5 litri abbinato ad un’unità elettrica per una potenza attorno ai 200 CV. Presto, ne sapremo certamente molto di più.

Lepas L8 punterà molto sulla tecnologia e all’interno dell’abitacolo troveremo un infotainment dotato di un ampio display verticale. Sempre parlando di tecnologia, pare che il SUV disporrà anche di una funzione di parcheggio automatico attraverso lo smartphone. Una volta selezionato lo stallo, si potrà scendere dalla vetture e avviando la funzione dal proprio dispositivo mobile, il SUV parcheggerà da solo.

SU STRADA NEL 2026

Con Lepas, Chery conta quindi di ampliare la propria presenza all’interno del mercato auto europeo dove i marchi cinesi stanno crescendo progressivamente di importanza, con le case automobilistiche europee che sono invece sempre più sotto pressione. Cosa arriverà dopo Lepas L8? Arriverà il SUV L6 e poi arriverà la più piccola L4. Tutti questi modelli saranno sulle strade del Vecchio Continente nel 2026. L’anno successivo, nel 2027, sarà la volta di Lepas L3. Infine, una curiosità, cosa significa Lepas? A suo tempo, Chery aveva spiegato che il, simboleggiando “dinamismo e vitalità, bilanciando eleganza e fervore“.