Italdesign EVX, il progetto virtuale di una nuova elettrica per Volkswagen

Al Salone di Monaco, Volkswagen ha portato diverse novità legate alla sua gamma di auto elettriche. A quanto pare non era davvero tutto. Infatti, Volkswagen Platform Business ha commissionato a Italdesign la realizzazione di un concept di una vettura elettrica basata sulla piattaforma MEB+. L’obiettivo? Valutare soluzioni alternativa da offrire alle altre case automobilistiche che intendono utilizzare la piattaforma MEB per i loro veicoli elettrici. Dunque, Italdesign ha presentato il progetto EVX.

IL CONCEPT

La flessibilità della piattaforma MEB ha rappresentato il punto di partenza per lo studio EVX di Italdesign ed è stato sviluppato come esercizio di ricerca volto ad indagare volumi e proporzioni alternativi rispetto a quelli adottati in altri modelli Volkswagen. Italdesign ha posto particolare attenzione all’adattabilità per i costruttori esterni al Gruppo Volkswagen, dimostrando come la piattaforma possa rispondere alle esigenze dei diversi mercati.

EVX esplora quindi le proporzioni complessive e le potenzialità di un concept basato su architettura MEB+ con trazione anteriore, all’interno della nuova famiglia di veicoli elettrici urbani. Com’è fatto? Innanzitutto diciamo subito che non darà origine ad alcun modello di serie.



Il concept presenta forme di una coupé 2+2, a tre porte, con dimensioni compatte: 4,23 metri di lunghezza, 1,82 di larghezza e 1,49 di altezza, su un passo di 2,6 metri. In linea con la tradizione Italdesign, il progetto è accompagnato da uno studio preliminare di fattibilità, volto a garantire soluzioni realistiche e concretamente attuabili. Specifiche tecniche? Nulla è stato detto ma il concept è del resto solo un esercizio di stile.