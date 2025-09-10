Assicurazione auto online: fino al 37% di sconto e pagamento a rate con Verti

Scegliendo l’assicurazione auto online è possibile risparmiare ed è anche possibile optare per il pagamento a rate, in modo da dilazionare la spesa per la copertura RC e tutte le eventuali garanzie accessorie che si aggiungono al premio della polizza.

Per questo motivo, la soluzione giusta per assicurare il proprio veicolo arriva da Verti che, per tutto il mese di settembre 2025, garantisce fino al 36% di sconto sulla polizza auto con anche la possibilità di pagare con rate mensili, trimestrali o semestrali.

Per accedere alla promo e calcolare un preventivo (gratuito e senza impegno) basta raggiungere il sito ufficiale di Verti, accessibile tramite il box qui di sotto.

Assicurazione auto online: ecco perché scegliere Verti

Con Verti è possibile accedere all’assicurazione auto online in modo semplice e conveniente. Per calcolare un preventivo gratuito basta avere la targa del veicolo (in alternativa, è sufficiente inserire alcuni dati, seguendo una procedura rapida) e la data di nascita del proprietario.

In questo modo, è possibile verificare il costo della RC Auto e, inoltre, valutare l’aggiunta di coperture accessorie per arricchire la polizza, adattandola alle proprie esigenze. Con la nuova promozione in corso, Verti garantisce fino al 36% di sconto per i nuovi clienti che attiveranno una polizza online nel corso del mese di settembre.

Un altro punto di forza dell’offerta della compagnia è la rateizzazione del premio, che può avvenire in modo semplice e senza burocrazia. Si tratta di un’opzione che può essere attivata al momento dell’attivazione del contratto, con la possibilità di scegliere tra polizze mensili, trimestrali e semestrali.

Per gli automobilisti alla ricerca di un’assicurazione auto economica e senza compromessi sulle coperture, scegliere Verti e attivare la polizza online, in questo momento, può rappresentare la strada giusta per il risparmio. Considerando la convenienza della promo, è consigliabile verificare subito le opzioni disponibili andando a calcolare un preventivo gratuito qui di sotto.