La pasta da F1 di Barilla, un'edizione limitata per un GP a tavola

Il calore di casa, il profumo del pranzo appena cucinato e un bel piatto fumante di pasta che arriva sotto il naso, pronto a essere “inforchettato” per placare i morsi della fame. Quanto è bella la domenica, specialmente se dopo la maratona a tavola c’è un bel divano sul quale adagiarsi per guardare un GP di F1. Quanti possono dire di aver vissuto attimi come quelli appena descritti? In quanto italiani non è difficile immaginare un mezzo plebiscito. Tuttavia, adesso, per rendere ancora più speciale l’appuntamento con l’arte culinaria ci ha pensato Barilla, che per i suoi fedeli appassionati di Formula 1, ha realizzato una pasta speciale in edizione limitata: i “Gran Ruote” sviluppando una partnership diretta con il Circus.

Ispirata alle ruote di F1

Barilla Gran Ruote è stata promossa a livello mondiale a Miami in occasione del Gran Premio dello scorso 4 maggio, seguita dal lancio a Tuttofood per il mercato italiano. Ispirata alle ruote delle monoposto di F1, questo nuovo formato di pasta è un’evoluzione di un classico: una forma con struttura a raggera complessa che evoca il movimento, la velocità e il dinamismo tipici del motorsport, fondendo la creatività culinaria con la precisione del design.

La forma rotonda con struttura a raggi riesce a trattenere il sugo con facilità, e sì sa questo è fondamentale, assicurando in ogni circostanza di far proprio un boccone saporito e corposo. Da leccarsi i baffi. Il legame con la F1, poi, si riscontra anche nella ricerca della perfezione, della cura del minimo dettaglio. Barilla, dal design alla produzione, è guidata dalla ricerca incessante delle migliori materie prime e dal continuo miglioramento. Proprio come accade con un team del Circus.

Pronta in 6 minuti

Nella F1 la velocità è tutto, ma anche in cucina ha la sua rilevanza. Barilla Gran Ruote si cuoce in appena 6 minuti mantenendo un’ottima tenuta in cottura che preserva la forma caratteristica e la struttura al dente. Una pasta ideata per chi non vuole compromessi tra tempo e qualità.

Confezionata nella famosissima scatola blu – riconoscibile dovunque – il design speciale della Limited Edition si sposa alla perfezione con il dinamismo e l’adrenalina della Formula 1, senza tralasciare lo stile. Dunque, per chi non aspetta altro che vedere e vivere le peripezie di Antonelli, Leclerc, Hamilton, Verstappen, Norris e soci, ora può contare su una pasta che fa al caso suo. Infilzare le Gran Ruote di Barilla prima di un GP potrebbe diventare anche un rito scaramantico porta fortuna. In fondo, siamo tutti un po’ superstiziosi quando la passione si incontra con il tifo.