MINI Knit, il materiale riciclato per gli interni premiato con lo SPE Automotive Award 2025

L’attenzione verso la sostenibilità del settore auto passa anche dall’innovazione dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’abitacolo delle vetture. Da questo punto di vista diverse case automobilistiche stanno investendo in soluzioni innovative (come Hyundai con l’alternativa alla pelle naturale). A ottenere attenzione è ora il materiale MINI Knit, introdotto dal marchio inglese in tutti i modelli a partire dallo scorso anno, che ha ottenuto il riconoscimento SPE Automotive Award 2025 e il Grand Award nella categoria “Body Interior”.

Il premio

Lo SPE Automotive Award è uno dei premi più importanti a livello globale nel settore delle materie plastiche applicate all’automotive. Viene assegnato dalla Society of Plastics Engineers (SPE), un’organizzazione internazionale con sede negli Stati Uniti che promuove l’innovazione, lo sviluppo tecnico e l’applicazione delle plastiche nei più diversi settori industriali, incluso quello automobilistico.

Le caratteristiche del materiale

MINI Knit è un materiale sviluppato per l’abitacolo della gamma MINI, realizzato con tessuto riciclato ottenuto da una lavorazione a maglia composta per il 92% da fibre di poliestere riciclate. Questo tessuto riveste diverse superfici ad alta visibilità dell’abitacolo delle auto MINI, come la plancia, i pannelli delle porte e la console centrale, contribuendo a ridurre in modo significativo le emissioni di CO₂e e il consumo idrico nella fase produttiva.

La struttura a maglia è stata pensata per essere non solo sostenibile ma anche visivamente distintiva. Ispirata al mondo delle sneaker, la lavorazione consente di ottenere effetti bicolore con profondità visiva, grazie all’emersione dello strato di colore inferiore attraverso quello superiore. Il risultato è una superficie ricca, personalizzabile nei motivi e nelle tonalità, resistente all’abrasione e con una struttura rinforzata. Nessuno dei materiali utilizzati contiene pelle, a conferma di una scelta chiara verso interni cruelty-free e orientati al futuro.

Oltre a quelli MINI anche altri modelli del Gruppo BMW beneficiano di questo materiale innovativo. La nuova BMW iX3, nella versione Contemporary della gamma Neue Klasse attesa per il 2026, adotta una variante di questo rivestimento con un contenuto del 75% di materiale riciclato. In questo caso la maglia è stata riprogettata per valorizzare la retroilluminazione, che nella iX3 parte dalla parte posteriore della plancia, al contrario di quanto avviene nelle MINI dove la luce si proietta dall’alto. Per questo motivo, la trama a maglia è stata studiata con un livello di traslucidità più elevato, così da mettere in risalto il nuovo sistema di retroilluminazione integrato nella plancia.