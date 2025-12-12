Range Rover Sport SV 2027, al lavoro sul restyling: ecco le ultime foto spia

Già a fine ottobre la prossima versione della Range Rover Sport SV, era stata vista in azione sul circuito del Nürburgring, ora nuove immagini (e indiscrezioni) confermano importanti novità sul design, sulla meccanica e sulla denominazione del restyling del SUV.

Quando arriva

Il restyling sarà introdotto nella seconda metà del 2026, ma il modello entrerà ufficialmente in commercio come Model Year 2027, almeno per quel che riguarda il mercato statunitense. Secondo alcune indiscrezioni, il nome potrebbe tornare a essere SVR, riprendendo la sigla storica abbandonata nell’ultima generazione.

Le novità del design

Tra gli elementi più interessanti del nuovo design c’è il sistema di scarico, completamente ripensato rispetto al passato. Per la prima volta, la Range Rover Sport SV adotta un impianto centrale a doppia uscita. Una scelta che rafforza l’identità sportiva del modello, anche se implica la rinuncia al gancio traino. Una rinuncia che, in questo caso, appare però in linea con la natura del veicolo, pensato più per le prestazioni che per la versatilità.

Il paraurti presenta prese d’aria riviste e uno spoiler più pronunciato. Novità anche per la griglia superiore, mentre i gruppi ottici anteriori e posteriori, almeno nei muletti fotografati, sembrano ancora quelli della versione attuale. La vettura monta pneumatici ad alte prestazioni a marchio Michelin, cerchi in lega alleggeriti e pinze gialle abbinate a freni carboceramici. Tutti elementi che appartengono al pacchetto Carbon, ma che restano opzionali nonostante il nome possa far pensare il contrario.

Grazie all’uso estensivo di materiali leggeri e componenti in fibra di carbonio, il restyling della Range Rover Sport SV promette una significativa riduzione di peso. Si parla di una diminuzione di circa 76 kg, un miglioramento che incide non solo sull’agilità ma anche sull’efficienza complessiva del veicolo.

Le prestazioni

Sotto il cofano c’è sempre il V8 biturbo da 4,4 litri sviluppato da BMW, lo stesso motore impiegato su diversi modelli ad alte prestazioni come la X5 M60i e la Alpina XB7. In questa configurazione, la potenza massima raggiunge i 626 CV, con una coppia di 750 Nm. Si tratta di un motore mild-hybrid, supportato da un sistema a 48 V che offre una spinta extra nelle fasi a basso regime. Il contributo dell’elettrico serve a rendere più fluida l’erogazione e a minimizzare il ritardo del turbo, migliorando la prontezza di risposta.

A oggi l’Alpina XB7 è considerata, con i suoi 631 CV e 800 Nm, il riferimento massimo per quel che riguarda il motore S68. Con il restyling della Range Rover Sport SV, JLR potrebbe decidere di avvicinarsi a queste prestazioni per contrastare rivali sempre più aggressive.

Gli interni

Diverse novità sono previste anche all’interno della Range Rover Sport SV che, oltre a nuove combinazioni di materiali e finiture, introdurrà probabilmente anche un nuovo sistema infotainment. Come di consueto in questi restyling c’è da attendersi anche miglioramenti nel pacchetto di assistenza alla guida, in linea con gli standard più recenti in materia di sicurezza.