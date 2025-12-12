Personalizza la tua auto con questo sistema di illuminazione sottoscocca multicolore

Gli appassionati di tuning e della personalizzazione amano avere l’automobile riconoscibile e diversa da tutte le altre. Sia in occasione di eventi che di raduni o occasioni speciali, poter trasformare la propria auto grazie agli effetti di un sistema di illuminazione multicolore permette di creare un colpo d’occhio immediato. Questo tipo di accessori, un tempo riservato a elaborazioni complesse, è oggi disponibile in soluzioni plug-and-play, più accessibili e compatibili con la maggior parte dei veicoli. Uno dei modelli cui fare riferimento è il kit LED RGB sottoscocca in offerta su eBay.

Facile da installare e utilizzare

Questo kit è progettato specificamente per l’installazione esterna sotto la scocca del veicolo. Il sistema è composto da quattro strisce LED già cablate, pensate per coprire in modo uniforme i due lati, la parte anteriore e quella posteriore dell’auto, evitando zone d’ombra e discontinuità cromatiche. Le diverse lunghezze delle strip consentono un adattamento più preciso alla maggior parte delle carrozzerie, senza dover effettuare tagli o aggiunte.

Dal punto di vista tecnico, il kit utilizza LED RGB alimentati a 12 V. Questo permette di prendere l’alimentazione da diversi punti dell’auto, dalle luci di posizione fino alla batteria, sempre nel rispetto delle corrette connessioni elettriche. Le strisce sono impermeabili e pensate per resistere a pioggia, sporco e variazioni di temperatura, mentre il controller va installato in una zona riparata per garantirne l’affidabilità nel tempo.

Il controllo avviene tramite connessione Bluetooth e con un’applicazione dedicata da installare sullo smartphone, disponibile per Android e iOS. Una volta completato il montaggio, è possibile gestire l’accensione, lo spegnimento, la regolazione dei colori, dell’intensità luminosa e della modalità di illuminazione così da avere l’auto sempre pronta per ogni occasione speciale. Un accessorio particolarmente adatto come idea regalo che è oggi disponibile a un prezzo contenuto.