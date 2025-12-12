Cerca

Personalizza la tua auto con questo sistema di illuminazione sottoscocca multicolore

Un accessorio utile anche come idea regalo.

Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 12 dic 2025

Gli appassionati di tuning e della personalizzazione amano avere l’automobile riconoscibile e diversa da tutte le altre. Sia in occasione di eventi che di raduni o occasioni speciali, poter trasformare la propria auto grazie agli effetti di un sistema di illuminazione multicolore permette di creare un colpo d’occhio immediato. Questo tipo di accessori, un tempo riservato a elaborazioni complesse, è oggi disponibile in soluzioni plug-and-play, più accessibili e compatibili con la maggior parte dei veicoli. Uno dei modelli cui fare riferimento è il kit LED RGB sottoscocca in offerta su eBay.

Per Natale regala il kit LED per la personalizzazione dell’auto

Facile da installare e utilizzare

Questo kit è progettato specificamente per l’installazione esterna sotto la scocca del veicolo. Il sistema è composto da quattro strisce LED già cablate, pensate per coprire in modo uniforme i due lati, la parte anteriore e quella posteriore dell’auto, evitando zone d’ombra e discontinuità cromatiche. Le diverse lunghezze delle strip consentono un adattamento più preciso alla maggior parte delle carrozzerie, senza dover effettuare tagli o aggiunte.

KIT LED SOTTOSCOCCA STRISCIA RGB CONTROLLO APP WIRELESS NEON MULTICOLOR AUTO

KIT LED SOTTOSCOCCA STRISCIA RGB CONTROLLO APP WIRELESS NEON MULTICOLOR AUTO

29,900,00€-10%
Vedi l’offerta

Dal punto di vista tecnico, il kit utilizza LED RGB alimentati a 12 V. Questo permette di prendere l’alimentazione da diversi punti dell’auto, dalle luci di posizione fino alla batteria, sempre nel rispetto delle corrette connessioni elettriche. Le strisce sono impermeabili e pensate per resistere a pioggia, sporco e variazioni di temperatura, mentre il controller va installato in una zona riparata per garantirne l’affidabilità nel tempo.

10% di sconto sul kit LED multicolore

Il controllo avviene tramite connessione Bluetooth e con un’applicazione dedicata da installare sullo smartphone, disponibile per Android e iOS. Una volta completato il montaggio, è possibile gestire l’accensione, lo spegnimento, la regolazione dei colori, dell’intensità luminosa e della modalità di illuminazione così da avere l’auto sempre pronta per ogni occasione speciale. Un accessorio particolarmente adatto come idea regalo che è oggi disponibile a un prezzo contenuto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
