Offerta KIA Picanto GPL, con finanziamento da 109 euro al mese: cosa c'è da sapere

KIA Picanto è un citycar che in Italia a piace. A gennaio 2026, ad esempio, ne sono state vendute 1.365 unità, permettendo a questo modello di andare a posizionarsi al secondo posto nel segmento A (berline). Per tutto il mese di febbraio, KIA Picanto con motorizzazione GPL è proposta in offerta con un finanziamento che permette di portarla a casa con rate da 109 euro al mese. Ecco cosa c’è da sapere.

KIA PICANTO GPL: CARATTERISTICHE

La citycar misura 3.605 mm lunghezza x 1.595 mm larghezza x 1.485 mm altezza, con un passo di 2.400 mm. E per i bagagli? A disposizione ci sono 255 litri. Il modello oggetto dell’offerta dispone di un motore 3 cilindri di un litro di cilindrata in grado di arrivare ad erogare 64 CV. Unità abbinata ad un cambio manuale a 5 rapporti. Le prestazioni? Velocità massima di 162 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h di 14,6 secondi. Il prezzo di listino di questa versione della KIA Picanto parte da 19.550 euro nell’allestimento Urban.

L’OFFERTA: SCONTO, FINANZIAMENTO, RATE E INTERESSI

Aderendo al finanziamento, il prezzo di Kia Picanto GPL 1.0 GDi Urban scende a 16.550 euro (sconto di 3.000 euro). Con un anticipo di 2.760 euro si potrà metterla nel garage di casa con rate da 109 euro.

35 rate da 109 euro al mese

con finanziamento Scelta Kia.

TAN 3,95% – TAEG 5,67%

Prezzo listino: (IPT e PFU esclusi) 19.550 euro

Vantaggio Totale Cliente: 3.000 euro

Prezzo in promozione: 16.550 euro

Anticipo: 2.760 euro

Valore futuro garantito: 11.925 euro

Importo totale dovuto dal consumatore: 15.228,45 euro

Di seguito le complete condizioni finanziarie come riportato sul sito della casa automobilistica.