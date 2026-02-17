Offerta KIA Picanto GPL, con finanziamento da 109 euro al mese: cosa c'è da sapere
Anticipo di 2.760 euro, rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro per portarsi a casa la KIA Picanto GPL
KIA Picanto è un citycar che in Italia a piace. A gennaio 2026, ad esempio, ne sono state vendute 1.365 unità, permettendo a questo modello di andare a posizionarsi al secondo posto nel segmento A (berline). Per tutto il mese di febbraio, KIA Picanto con motorizzazione GPL è proposta in offerta con un finanziamento che permette di portarla a casa con rate da 109 euro al mese. Ecco cosa c’è da sapere.
KIA PICANTO GPL: CARATTERISTICHE
La citycar misura 3.605 mm lunghezza x 1.595 mm larghezza x 1.485 mm altezza, con un passo di 2.400 mm. E per i bagagli? A disposizione ci sono 255 litri. Il modello oggetto dell’offerta dispone di un motore 3 cilindri di un litro di cilindrata in grado di arrivare ad erogare 64 CV. Unità abbinata ad un cambio manuale a 5 rapporti. Le prestazioni? Velocità massima di 162 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h di 14,6 secondi. Il prezzo di listino di questa versione della KIA Picanto parte da 19.550 euro nell’allestimento Urban.
L’OFFERTA: SCONTO, FINANZIAMENTO, RATE E INTERESSI
Aderendo al finanziamento, il prezzo di Kia Picanto GPL 1.0 GDi Urban scende a 16.550 euro (sconto di 3.000 euro). Con un anticipo di 2.760 euro si potrà metterla nel garage di casa con rate da 109 euro.
- 35 rate da 109 euro al mese
- con finanziamento Scelta Kia.
- TAN 3,95% – TAEG 5,67%
- Prezzo listino: (IPT e PFU esclusi) 19.550 euro
- Vantaggio Totale Cliente: 3.000 euro
- Prezzo in promozione: 16.550 euro
- Anticipo: 2.760 euro
- Valore futuro garantito: 11.925 euro
- Importo totale dovuto dal consumatore: 15.228,45 euro
Di seguito le complete condizioni finanziarie come riportato sul sito della casa automobilistica.
Prezzo Promo a partire da 16.550 euro (oltre oneri finanziari) anziché da 19.550 euro (Prezzo di listino), grazie al contributo Kia pari ad 1.000 euro previsto solo a fronte della sottoscrizione di un finanziamento Scelta Kia di Kia Finance e al contributo Kia e delle Concessionarie aderenti all’iniziativa di 2.000 euro per i contratti stipulati dal 01/02/2026 al 28/02/2026, non cumulabile con altre iniziative in corso. Il prezzo promo finale da intendersi chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex D.M. n. 82/2011 esclusi. Anticipo 2.760 euro; importo totale del credito 13.790 euro, da restituire in 35 rate mensili ognuna di 109 euro ed un Valore Futuro Garantito pari alla maxi-rata finale di 11.925 euro (se il cliente decide di tenere il veicolo); importo totale dovuto dal consumatore 15.228,45 euro (escluso l’anticipo). TAN 3,95% (tasso fisso) -TAEG 5,67% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi 1.547,51 euro, istruttoria 399 euro, incasso rata 3,90 euro cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto 1,00 euro; comunicazione periodica annuale 1,00 euro cad.; imposta sostitutiva: 35,47 euro – 15.000 Km inclusi; eccedenza chilometrica di 0,10 euro/km.