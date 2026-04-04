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Kia PV5 WAV: il taxi elettrico che cambia le regole a New York

Un concept innovativo firmato Kia e BraunAbility unisce sostenibilità e inclusività, aprendo una nuova era per i taxi e per i veicoli ad utilizzo condiviso

Kia PV5 WAV: il taxi elettrico che cambia le regole a New York
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Redazione
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Pubblicato il 4 apr 2026

Al New York International Auto Show 2026, Kia ha presentato un progetto che guarda al futuro della mobilità urbana da una prospettiva diversa: più sostenibile, ma soprattutto più inclusiva. Si chiama PV5 WAV New York Taxi Concept ed è il risultato della collaborazione con BraunAbility, leader nordamericano nella conversione veicoli per persone disabili.

Il Kia Taxi Concept è una proposta concreta per trasformare il modo in cui taxi e i servizi di sharing possono essere progettati per l’utilizzo nelle grandi metropoli e nasce attorno a due pilastri fondamentali: sostenibilità, grazie a una piattaforma completamente elettrica, e accessibilità, per via della piena conformità agli standard ADA (Americans with Disabilities Act).

Soluzioni concrete per l’uso quotidiano

Per anni, città come New York si sono trovate davanti a una scelta difficile: veicoli a zero emissioni oppure mezzi realmente accessibili. Questo concept dimostra che le due cose possono finalmente coesistere. Alla base del progetto c’è la piattaforma elettrica dedicata del Kia PV5, progettata fin dall’inizio per facilitare le conversioni. Questo significa modifiche più semplici e meno costose e di conseguenza integrazione più efficace delle soluzioni per la mobilità assistita. Tra gli accorgimenti del nuovo veicolo si segnalano altezza da terra ridotta, per facilitare l’accesso, sistemi di ancoraggio specifici per le sedie a rotelle e dispositivi di sicurezza integrati.

New York come laboratorio reale

Non è un caso che il debutto avvenga proprio a New York, uno dei mercati taxi più iconici e complessi al mondo. Qui, Kia e BraunAbility avvieranno una fase di test concreta, coinvolgendo società pubbliche, aziende di gestione flotte, organizzazioni per i diritti delle persone con disabilità ed esperti del settore mobilità. L’obiettivo è raccogliere feedback reali e perfezionare il veicolo in vista di una possibile produzione.

Kia in collaborazione con BraunAbility dimostra come innovazione tecnologica e inclusione possano procedere insieme. E se questo concept dovesse arrivare davvero sulle strade, potrebbe segnare un punto di svolta per il trasporto urbano accessibile, non solo negli Stati Uniti.

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