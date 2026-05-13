Kia al Transpotec 2026, debutta la gamma PBV con il nuovo PV5

Al Transpotec Logitec 2026, l’appuntamento di riferimento per l’autotrasporto a Fiera Milano Rho, abbiamo fatto visita allo stand Kia. Il brand coreano ha scelto infatti questa vetrina per ufficializzare il proprio ritorno nel segmento dei veicoli commerciali leggeri (LCV). Non certo un esordio, ma una ripartenza che poggia su fondamenta solide. La memoria storica va infatti a modelli come il K2500 e il Pregio che, ci fa sapere Kia, ha ancora circa 5.000 unità circolanti sulle strade italiane.

PV5: la piattaforma modulare che guarda al futuro

Al centro della nuova strategia Kia c’è la gamma PBV (Platform Beyond Vehicle), di cui il PV5 è il primo, attesissimo esponente. Era lui il protagonista sul palco della casa coreana. Un modello che rappresenta il passaggio dalla concezione di semplice furgone a quella di una piattaforma versatile per la mobilità professionale elettrificata.

Ma in realtà a Milano, Kia ha schierato l’intera famiglia per mostrare la flessibilità del progetto. Dalla versione Cargo al Passenger, passando per lo Chassis Cab destinato agli allestitori.

Proprio le collaborazioni con partner d’eccellenza sottolineano oltremodo la natura camaleontica del mezzo. Grazie a Focaccia Group, il PV5 si trasforma in veicolo per il trasporto di persone con disabilità (WAV) o in mezzo conforme alle normative HACCP. Parallelamente, la partnership con Scattolini permette configurazioni a cassone fisso o ribaltabile, oltre a una versione Box attualmente in fase avanzata di sviluppo.

Tecnologia di bordo e capacità di carico

Dal punto di vista tecnico il PV5 integra sistemi ADAS di ultima generazione per garantire sicurezza a chi trascorre molte ore al volante. Tra le specifiche più interessanti spiccano il volume di carico da 4,4 metri cubi (con un bagagliaio che raggiunge i 1.330 litri) e l’adozione della presa di ricarica in posizione centrale.

Un plus tecnologico non indifferente è poi la funzione V2L (Vehicle-to-Load), che permette di alimentare attrezzature esterne direttamente dalla batteria del veicolo, rendendolo una vera e propria centrale energetica mobile per i professionisti.

Obiettivi globali e il premio Van of the Year

L’ambizione di Kia? Raggiungere le 232.000 unità di veicoli commerciali venduti entro il 2030. Un percorso che non coinvolgerà solo il PV5, bensì proseguirà con il debutto del PV7 nel 2027 e del PV9 nel 2029.

I primi segnali dal mercato sono incoraggianti, con 8.500 ordini già registrati a livello globale e un target fissato a 54.000 unità per il solo 2026. L’accoglienza della critica è stata altrettanto calorosa. Oggi, durante la conferenza stampa inaugurale, il Top Management di Kia ha ritirato il prestigioso premio internazionale “Van of the Year 2026“. Un riconoscimento arrivato ancor prima del pieno sbarco commerciale del mezzo.