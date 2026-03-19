Kia EV2: prezzi da 26.600 euro per la piccola elettrica

Il segmento delle piccole elettriche si arricchisce con l’arrivo nelle concessionarie italiane della Kia EV2. La piccola elettrica del marchio sudcoreano arriva in Italia con un prezzo base di 26.600 euro. Prodotta nello stabilimento slovacco di Žilina (lo stesso da cui esce la EV4), la EV2 è lunga 4,06 metri e larga 1,80, si posiziona in un mercato che già conta Renault 5, BYD Dolphin Surf, Hyundai Inster, Citroen e-C3 e Fiat Grande Panda elettrica, e che nei prossimi mesi vedrà arrivare anche le quattro novità del Gruppo Volkswagen (Cupra Raval, Skoda Epiq, ID. Polo e ID. Cross) con prezzi compresi tra 25.000 e 30.000 euro.

Le motorizzazioni

La gamma italiana della EV2 prevede due configurazioni. La prima monta un motore anteriore da 107,8 kW (146 CV) abbinato a una batteria LFP da 42,2 kWh, con autonomia dichiarata tra 308 e 317 km nel ciclo combinato e fino a 435 km nel ciclo urbano. La seconda versione sale a una batteria NMC da 61 kWh, con motore da 99,5 kW (135 CV) e autonomia compresa tra 413 e 453 km. Entrambe le versioni supportano la ricarica in corrente continua fino a 350 kW con la variante da 42,2 kWh che raggiunge l’80% in circa 29 minuti, quella da 61 kWh in un minuto in più. La funzione V2L (Vehicle-to-Load) eroga fino a 3,68 kW, sufficiente per alimentare un condizionatore di medie dimensioni per 24 ore.

Gli allestimenti

Quattro gli allestimenti disponibili: Light, Air, Earth e GR-Line. La EV2 Light, disponibile solo con il powertrain da 42,2 kWh a 26.600 euro, monta cerchi in acciaio da 16", fari Full LED, strumentazione e schermo multimediale da 12,3" con Apple CarPlay e Android Auto, climatizzatore automatico, retrocamera, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e cruise control adattivo. Da segnalare che la versione Light è omologata per 4 posti, mentre gli allestimenti superiori passano all’omologazione standard a 5 posti.

La EV2 Air aggiunge cerchi in lega da 16", climatizzatore bi-zona, barre sul tetto, preriscaldamento intelligente della batteria, sedili posteriori abbattibili 60:40 e Highway Driving Assist 2 per la guida semi-autonoma in autostrada. Il listino è di 29.850 euro.

La EV2 Earth, disponibile con entrambi i powertrain a 34.350 e 38.350 euro, introduce cerchi in lega da 18", vernice metallizzata o perlata inclusa nel prezzo, maniglie a scomparsa ad apertura automatica, vetri posteriori oscurati, sedili anteriori e volante riscaldabili, impianto audio Harman Kardon a 8 altoparlanti, pompa di calore e funzione V2L.

La EV2 GT-Line al vertice della gamma a 40.850 euro (solo 61 kWh) aggiunge cerchi in lega da 19", sedili anteriori ventilati, telecamera a 360°, caricatore wireless per smartphone, Digital Key 2.0, parcheggio da remoto e connettore V2L esterno. Su questa versione sono disponibili anche il tetto panoramico apribile (750 euro) e il caricatore OBC da 22 kW con tecnologia V2G (1.200 euro).

La garanzia è di 7 anni o 150.000 km, con chilometraggio illimitato per i primi tre anni. La batteria ad alto voltaggio è coperta per 8 anni o 160.000 km. L’arrivo nelle concessionarie italiane è previsto per aprile 2026.