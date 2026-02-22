KIA EV4 alla prova del freddo estremo: ecco come si è comportata

Le auto elettriche “soffrono” le basse temperature e durante l’inverno l’autonomia si riduce. Se ne parla spesso ma abbiamo anche visto che con il continuo sviluppo delle batterie, questa “perdita” si sta riducendo. La KIA EV4 ha partecipato ai test invernali 2026 di Tekniikan Maailma, una testata finlandese, dove una serie di auto elettriche e ibride sono state testate in condizioni climatiche davvero estreme, con temperature comprese tra meno 29 e meno 37 gradi. L’obiettivo era quello di verificare, tra le altre cose, autonomia, prestazioni di ricarica e dinamica di guida in condizioni davvero critiche.

QUANTI KM HA PERCORSO LA KIA EV4?

Nel test comparativo artico più impegnativo d’Europa, l’EV4 nella versione GT-line, dotata di batteria da 81,4 kWh e Tech Pack ha raggiunto un’autonomia reale di 261 km contro i 584 km del ciclo WLTP. In questo scenario particolarmente sfidante, l’elettrica coreana ha fatto registrare un consumo di 32,9 kWh/100 km, il secondo consumo energetico più basso delle auto analizzate. KIA EV4 è stata messa alla prova anche in un test di ricarica rapida a meno 30 gradi, raggiungendo una potenza massima di 128 kW, risultato ottenuto grazie alla funzione di preriscaldamento della batteria di cui l’auto è dotata. L’elettrica ha completato una sessione di ricarica in corrente continua del 20-80% in 30 minuti (51,4 kWh), con una potenza media di 105 kW. Il test di Tekniikan Maailma ha volto verificare anche il funzionamento del sistema di climatizzazione dell’abitacolo. KIA EV4 ha portato la temperature degli interni da meno 15 gradi a più 20 gradi in 10,5 minuti durante la guida in città e da meno 33 gradi a più 20 gradi in 40,5 minuti a velocità autostradali.

Non è la prima volta che la KIA EV4 viene testa in condizioni estreme. In precedenza, aveva partecipato all’El Prix Winter Test Drive in Norvegia dove un’EV4 con batteria da 81,4 kWh e cerchi da 19 pollici aveva percorso 390 km a temperature comprese tra meno 20 gradi e meno 31 gradi.

IL TEST

Il test invernale di Tekniikan Maailma di gennaio 2026 ha visto la partecipazione di dieci veicoli di recente presentazione. Gli otto modelli completamente elettrici includevano la Kia EV4 GT-line da 81,4 kWh, la Mazda 6e Takumi Plus, la Mercedes-Benz CLA 250+ AMG Line Launch Edition, la Nissan Leaf Evolve da 75 kWh, la Renault 4 E-Tech Electric da 150 CV Comfort Range Iconic, la Tesla Model Y RWD Standard, la Toyota bZ4X Executive da 73,1 kWh 2WD e la Xpeng G6 RWD Long Range. Hanno partecipato anche due modelli ibridi: la Dacia Bigster Hybrid da 155 CV Journey e la Volkswagen T-Roc R-Line 1.5 eTSI da 110 kW DSG.