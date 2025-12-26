KIA EV4 GT, la nuova hot hatch elettrica si prepara alla sfida del mercato europeo

La gamma della nuova KIA EV4 si appresta a crescere con l’introduzione della più sportiva versione EV4 GT che vedremo al Salone dell’Auto di Bruxelles che aprirà i battenti il giorno 9 gennaio 2026. Dunque, la casa automobilistica coreana si appresta a lanciare sul mercato una nuova hot hatch 100% elettrica. Di questo modello abbiamo già visto alcune immagini condivise direttamente da KIA, sebbene la vettura fosse ancora camuffata con pellicole. Cosa sappiamo?

LOOK PIÙ SPORTIVO

Da quanto visto fino a questo momento, non sembra che KIA abbia voluto estremizzare il look della sua EV4 GT, limitandosi ad apportare alcuni ritocchi estetici pensati per enfatizzare l’aspetto più sportivo di questo modello. Insomma, niente spoiler o appendici aerodinamiche impattanti dal punto di vista visivo. Invece, ci saranno cerchi in lega dal design specifico che permettono di vedere l’impianto frenante caratterizzato da pinze dei freni in colore verde acido. L’abitacolo ovviamente presenterà la stessa impostazione della KIA EV4 che conosciamo. Tuttavia, sulla EV4 GT è possibile che arrivino alcune personalizzazioni pensate per enfatizzare il DNA più sportivo di questo modello. Parliamo, ad esempio, di sedili sportivi e di rivestimenti dedicati.

MOTORE

KIA non ha voluto ancora condividere informazioni ufficiali sul powertrain della nuova EV4 GT. Tuttavia, stando a passate indiscrezioni, avremo un doppio motore che permetterà di arrivare a disporre della trazione integrale. Si parla di una potenza che potrebbe aggirarsi attorno ai 400 CV. C’è chi pensa, inoltre, che la nuova EV4 GT possa ereditare il sistema Virtual Gear Shift (VGS) dalla EV6 GT che permette di simulare il sound del motore endotermico ed i cambi marcia. Insomma, sta per arrivare una nuova hot hatch elettrica che sulla carta potrebbe essere molto interessante. Per fortuna, non bisognerà attendere molto per scoprire tutti i suoi segreti visto che il Salone di Bruxelles è oramai alle porte.