Nuova KIA EV4 GT, prime foto ufficiali: pronta a sfidare la Cupra Born VZ

KIA EV4 ha fatto il suo debutto da poco tempo in Europa. A quanto pare, è in arrivo una nuova versione che alzerà l’asticella delle prestazioni. Infatti, la casa automobilistica ha condiviso le prime immagini della nuova KIA EV4 GT il cui debutto è atteso per il prossimo anno. La vettura appare però ancora camuffata. La “scusa” per mostrare questo modello è infatti quella di far vedere il nuovo wrapping (chiamato GT Wrap) che sarà presente su tutti i muletti delle KIA GT del futuro. Wrapping creato per “esaltare il carattere emozionale delle auto ad alte prestazioni“, almeno così lo descrive KIA.

IN ARRIVO LA NUOVA KIA EV4 GT

design delle pellicole a parte, la cosa più importante è che le immagini mostrano la versione più sportiva della EV4. Da quanto possiamo osservare, KIA non ha voluto stravolgere il look della vettura ma si è limitata ad apportare alcuni ritocchi estetici pensati per enfatizzare il look più sportiveggiante di questo modello elettrico. Ci sono cerchi in lega dal design specifico che permettono di vedere l’impianto frenante caratterizzato da pinze dei freni in colore verde acido. Non sembrano esserci invece particolari ritocchi estetici tranne forse per alcuni dettagli del paraurti anteriore. In ogni caso non ci saranno spoiler o appendici aerodinamiche impattanti dal punto di vista visivo.

Purtroppo le immagini non mostrano l’abitacolo. Tuttavia possiamo immaginarci alcune personalizzazioni pensate per enfatizzare il DNA più sportivo di questo modello. Per esempio sedili sportivi e rivestimenti specifici. Potrebbe arrivare anche una grafica dedicata per il sistema infotainment.

MOTORE

E il powertrain? Al momento informazioni precise sul motore non sono state comunicate dalla casa automobilistica. Tuttavia, secondo Autocar che ha già avuto modo di provare un prototipo della EV4 GT, la potenza combinata dei due motori elettrici, c’è quindi la trazione integrale, dovrebbe aggirarsi attorno a quota 400 CV. Non sappiamo nulla nemmeno sulla batteria ma possiamo attenderci che sia scelto l’accumulatore da 81,4 kWh già utilizzando sulle versioni “long range" della KIA EV4. Non rimane quindi che attendere novità sul lancio ufficiale di questo modello. Una volta su strada dovrà vedersela con altre compatte elettriche sportive come la Cupra Born VZ.