Cerca

Mercato auto Europa positivo anche a settembre 2025: crescono elettriche, ibride e Plug-in

A settembre 2025 bene le auto elettriche, le ibride e le ibride Plug-in; segno meno per benzina e diesel

Mercato auto Europa positivo anche a settembre 2025: crescono elettriche, ibride e Plug-in
Vai ai commenti
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Pubblicato il 28 ott 2025

Per il mercato auto europeo il mese di settembre 2025 si è chiuso positivamente. Secondo i dati condivisi da ACEA, a livello di Unione Europea ci sono state 888.672 immatricolazioni pari ad una crescita del 10%. Volendo includere anche Regno Unito e Paesi EFTA, si arriva a quota 1.236.876 immatricolazioni e ad una crescita del 10,7%. Guardando i dati dall’inizio dell’anno, nell’UE da gennaio a settembre 2025 sono state registrate 8.057.335 auto pari ad un aumento dello 0,9% sul 2024. Includendo sempre Regno Unito e Paesi FTA si sale a 9.928.527 (+1,5%). Entriamo più nei dettagli e vediamo i dati relativi alle alimentazioni.

CRESCONO LE ELETTRICHE, SEMPRE MOLTO BENE LE IBRIDE

Partiamo dalle auto elettriche che in Unione Europea a settembre 2025 hanno fatto registrare 167.586 immatricolazioni pari ad una crescita del 20%. Con Regno Unito e Paesi EFTA si arriva a quota 260.256 (+21,9%). Nei primi nove mesi, sono state immatricolate 1.300.188 nuove auto elettriche (+24,1), che hanno conquistato il 16,1% della quota di mercato dell’UE. Tre dei quattro mercati più grandi, che rappresentano il 62% delle immatricolazioni di auto elettriche, hanno registrato incrementi: Germania (+38,3%), Belgio (+12,4%) e Paesi Bassi (+3,9%). Ciò contrasta con la Francia, che ha registrato un leggero calo dello 0,2%, nonostante un ulteriore aumento dell’11,2% su base annua a settembre 2025.

ingrandisci immagine

A settembre sempre molto bene le auto ibride con 308.037 immatricolazioni a livello dell’Unione Europea (+15,9%). Considerando anche Regno Unito e Paese EFTA si arriva a 434.947 registrazioni (+15,3%). Nei primi 9 mesi dell’anno le immatricolazioni di nuove auto ibride in Unione Europea hanno raggiunto quota 2.793.079 unità (+16,4), trainate dalla crescita nei quattro mercati principali: Francia (+28,8%), Spagna (+28,1%), Germania (+10,6%) e Italia (+9,2%). I modelli ibridi rappresentano il 34,7% del mercato totale dell’UE.

ingrandisci immagine

Continuano a crescere le Plug-in. A settembre 2025 in Unione Europea ci sono state 91.148 registrazioni (+65,4%) e volendo includere anche Regno Unito e Paese EFTA si arriva a 132.197 immatricolazioni (+62,1%). Da gennaio a settembre nell’UE ci sono state 722.914 immatricolazioni (+31,1%). Questo risultato è stato trainato dall’aumento dei volumi in mercati chiave come Spagna (+105,2%), Germania (+63,9%) e Italia (+72,6%). Di conseguenza, le auto ibride plug-in rappresentano ora il 9% delle immatricolazioni nell’UE.

IN CALO BENZINA E DIESEL

Venendo alle alimentazioni tradizionali, le auto a benzina hanno immatricolato a settembre nell’UE 221.586 unità (-7,8%). Includendo anche Regno Unito e Paesi EFTA si sale a 302.694 (-7,9%). Con 2.234.058 nuove auto immatricolate da inizio anno nell’UE (-18,7%), la quota di mercato della benzina è scesa al 27,7% dal 34,4% dello stesso periodo dell’anno scorso. Scende anche il diesel con 71.579 auto immatricolate a settembre (-14,3%). Volendo sempre includere anche Regno Unito e Paese EFTA si arriva a 78.045 registrazioni (-15,5%). Da inizio anno, nell’UE, il mercato del diesel è diminuito del 24,7% (745.986 unità), con una quota del 9,3%.

GRUPPI AUTOMOBILISTICI

Veniamo, adesso, ai risultati (settembre 2025) dei principali Gruppi automobilistici a livello dell’Unione Europea. Il Gruppo Volkswagen ha chiuso con un +11,1% (Volkswagen +9,6%; Skoda +13%; Audi +5,2%; Seat -2,4%; Cupra +55,9%; Porsche -6,5%). A seguire Stellantis con un +10,5% (Peugeot -5,9%; Fiat +24,2%; Opel +8,8%; Citroen +43,9%; Jeep  +0,9%; DS -24,4%; Alfa Romeo +61,5%; Lancia/Chrysler -22,9%) e il Gruppo Renault con una crescita del 14,4% (Renault +4,6%; Dacia +27,6%; Alpine +242,5%).

Ti potrebbe interessare:
17
Toyota, vendite globali record: sempre molto bene le ibride
Mercato
BYD, una kei car elettrica per il Giappone: ecco come sarà
Mercato Auto
Dacia Sandero 2027, per la best seller si parla già della nuova generazione
Mercato
Nuova FIAT Fastback ibrida ed elettrica, il SUV coupé si fa ancora vedere su strada
Mercato Auto
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.