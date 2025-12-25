È il momento di scegliere Telepass: canone zero per tutto il 2026, cashback e molto altro

È il momento giusto per scegliere Telepass e iniziare il 2026 con un servizio dedicato alla mobilità davvero ricco di vantaggi. La promo in corso offre 12 mesi di canone azzerato per il piano Telepass Sempre, con dispositivo incluso, e consente anche di ottenere un cashback del 50% sul pedaggio, fino a fine maggio 2026, inserendo il codice 50PED direttamente tramite l’app di Telepass. La promo in questione è accessibile tramite il sito di Telepass, qui di seguito.

Perché scegliere oggi Telepass

Con Telepass è possibile accedere a un ecosistema di servizi di mobilità, con la comodità di una gestione completa tramite app. Gli utenti, infatti, hanno la possibilità di:

gestire pedaggi e soste , controllando i transiti in autostrada, pagando i parcheggi e l’accesso all’Area C di Milano ma anche acquistando le vignette elettroniche per i viaggi all’estero in auto

, controllando i transiti in autostrada, pagando i parcheggi e l’accesso all’Area C di Milano ma anche acquistando le vignette elettroniche per i viaggi all’estero in auto gestire vari aspetti del proprio veicolo con il pagamento del bollo auto via app , i servizi per la r icarica dell’auto elettrica , la prenotazione e il pagamento della revisione e molto altro ancora

, i servizi per la r , la prenotazione e il pagamento della e molto altro ancora accedere a servizi di mobilità per mezzi pubblici e taxi , al noleggio di scooter, bici e monopattini elettrici

, al di scooter, bici e monopattini elettrici acquistare skipass e Venezia Pass

e pagare tributi, imposte e ticket della Pubblica Amministrazione

La promozione in corso per Telepass Sempre fa la differenza: il servizio è disponibile con un canone zero per 12 mesi (poi 3,90 euro al mese) e per tutti i nuovi utenti c’è la possibilità di sfruttare il cashback del 50% sui pedaggi fino a maggio 2026, in modo da ottenere un rimborso fino a 5 euro al mese. La promo sui pedaggi è attivabile via app con il codice 50PED. Per scaricare subito l’app di Telepass e per accedere a tutti i servizi proposti basta seguire il link qui di sotto e seguire la procedura guidata.