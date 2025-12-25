La quartultima Defender prodotta è ora in vendita all'asta

Land Rover Defender è, da anni, uno dei SUV fuoristrada più iconici al mondo, insieme al Mercedes Benz Classe G, Jeep serie CJ e Toyota Land Cruiser. Si tratta di tutti mezzi che hanno affrontato e conquistati terreni impervi in tutto il mondo.

La Defender originale ha terminato la sua produzione all’inizio del 2016 e, per celebrare il modello, sono stati realizzati 400 esemplari Heritage Edition destinati al Regno Unito. Si trattava comunque di versioni che combinavano tocchi moderni con richiami vintage. Oggi c’è la possibilità di possedere uno degli ultimissimi esemplari usciti dalla catena di montaggio, che si presenta in condizioni a dir poco impressionanti.

E’ un esemplare che ha avuto un solo proprietario e include una cartella con la documentazione di manutenzione. Il contachilometri segna solo 4.597 miglia (7.398 km) e la data di produzione del veicolo è il 29 gennaio 2016, giorno che coincide con la chiusura della produzione del Defender. Questo rende l’auto l’ultima heritage uscita dalla linea e la quartultima Defender in assoluto.

Il sito di aste Collecting Cars si sta occupando della vendita di questo veicolo rifinito con una colorazione verde Grasmere con tetto Alaska White. I richiami stilistici vintage su griglia e fari rafforzano il look retrò, completato da cerchi in acciaio. L’abitacolo unisce dettagli rossi e gialli ispirati alle prime Series I finiture Indus Silver. Al momento della pubblicazione le offerte si fermavano a 6.100£ (€6.991), con asta in chiusura il 30 dicembre. Oltre al valore storico di una delle ultime Defender prodotte, questo esemplare si distingue per dotazioni come le pedane laterali argentate, l’impianto audio con subwoofer e la rara aria condizionata di fabbrica, probabilmente unica nel Regno Unito su una Defender 90 Heritage.

Sotto al cofano di questa unità viene montato un quattro cilindri turbodiesel da 2,2 litri, con potenza di 122 CV. Il propulsore viene abbinato ad un cambio manuale a sei rapporti con riduttore. Il precedente proprietario, secondo l’annuncio, sarebbe stato incredibilmente meticoloso nella manutenzione di questa vettura e, inoltre, il veicolo viene fornito con due chiavi e il libretto di circolazione. E’ inoltre presente documentazione stampata che certifica come l’auto faccia parte delle ultime 20 Defender prodotte nello stabilimento Land Rover di Solihull.

L’auto è accompagnata da immagini del processo di produzione ed è stata protagonista di diverse riviste specializzate. Conservata in ambiente deumidificato e utilizzata solo in condizioni di asciutto, si presenta in ottimo stato, con l’ultimo controllo ufficiale del 2025 privo di segnalazioni. Grazie alla sua storia documentata, alle condizioni eccellenti e al fatto di essere una delle ultime Defender prodotte, rappresenta un esemplare raro e potenzialmente molto prezioso, ideale per chi cerca l’iconica Defender in una versione più curata.