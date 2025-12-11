Il Classic Defender V8 è ora più simile alla versione OCTA

Land Rover Classic, sede ufficiale di restauro e personalizzazione dei Classic Defender, è ora in grado di creare un Classic Defender V8 che rispecchi qualsiasi combinazione di colori e finiture del nuovo Defender OCTA.

Disponibile nelle versioni 90/110 Station Wagon o 90 Soft Top, ispirandosi al Defender OCTA vengono aggiunti cinque nuovi colori esterni per la personalizzazione del Classic Defender V8: Petra Copper, Faroe Green e Sargasso Blue, oltre a Narvik Black e Patagonia White.

Ogni unità Classic Defender V8 trascorre circa 300 ore in carrozzeria, dalla fase di preparazione all’abbinamento, fino alla lucidatura finale. Ogni colore viene reso disponibile con una finitura lucida o satinata, sviluppate per eguagliare la brillantezza della pellicola protettiva opzionale del Defender OCTA.

Per la prima volta sul Classic Defender, sono inoltre disponibili nuovi interni che si ispirano al Defender OCTA, tra cui il leggero Ultrafabrics PU nei colori Khaki Green, Light Cloud e Lunar, insieme alla pelle semi-anilina Burnt Sienna. Viene inoltre resa disponibile la pelle Ebony.

Per i clienti sono disponibili sedili sportivi Recaro riscaldabili rifiniti a mano e la possibilità di collaborazione con Land Rover Classic per replicare fedelmente la disposizione dei colori.

Ci sono poi dettagli sviluppati esclusivamente per il Classic Defender V8 che includono una griglia del radiatore nera lucida ripresa dal Defender OCTA e la scritta sul cofano in fibra di carbonio “Chopped".

Non serve avere un Defender OCTA per commissionare un Classic Defender V8 coordinato. Grazie al programma Works Bespoke di Land Rover Classic infatti è possibile creare veicoli personalizzati su richiesta. Ognuno si basa su un veicolo donatore compreso tra il 2012 e il 2016, completamente restaurato, riprogettato e aggiornato con un V8 da 5,0 litri e 405 CV di potenza.

Tutti i Classic Defender V8 sono dotati di cambio automatico ZF a 8 rapporti con modalità sport per cambiate fluide e prestazioni di livello. L’esperienza di guida viene enfatizzata da un sistema sospensivo sviluppato appositamente con molle, ammortizzatori e barre antirollio personalizzati, un comando sterzo rivisto e freni maggiorati con dischi da 335 mm all’anteriore e 300 mm al posteriore con pinze a quattro pistoncini.

Il prezzo del Classic Defender V8 parte da £190.000 (€217.150), escluse le tasse locali applicabili. Ogni veicolo è coperto da una garanzia di un anno a chilometraggio illimitato.