Defender OCTA Black: 4x4 esclusivo, potente e lussuoso

Defender OCTA, la massima espressione delle prestazioni estreme su strada e fuoristrada, mostra una nuova faccia, ancora più all’avanguardia: Defender OCTA Black.

Numerosi dettagli neri della 4×4 ad alte prestazioni conferiscono al modello più resistente, più capace e più lussuoso della famiglia Defender una presenza su strada ancora più muscolosa e un lusso di livello superiore.

DESIGN ESTERNO

Sonoper rendere possibile la trasformazione. Defender OCTA Black è rifinita in, la colorazione nera più autentica a disposizione della gamma Defender. Si tratta di uncon una finitura lucida di serie, alla quale può essere aggiunta in opzione una pellicola protettiva opaca in fase di personalizzazione.

Di Satin Black sono verniciate la piastra paramotore e le soglie posteriori, oltre agli occhioni di recupero mentre ad essere colorati in Gloss Black si trovano il tappo dell’occhione anteriore e i quattro terminali di scarico, per offrire una finitura a contrasto.

L’ovale del marchio Land Rover sulla griglia frontale è nero con una particolare scritta in argento scuro. Anche gli elementi del sottoscocca presentano una finitura Gloss o Stin Black, inclusa la copertura del silenziatore centrale e della scatola centrale, oltre al gancio di traino estraibile elettricamente, disponibile come optional.

I cerchi sono disponibili in configurazione da 20" o Gloss Black da 22", con tappi centrali neri e scritta Defender in Shadow Atlas, mentre per creare un gioco di contrasti si trovano pinze dei freni Gloss Black con una scritta Sentient Silver.

INTERNI

MOTORE E TECNICA

A completamento dell’impatto molto scuro esterno, gli interni della Defender OCTA BlackPer la prima volta su una Defender viene introdotta la pelleche conferisce una sensazione morbida e tattile ai sedili performance. Questi si caratterizzano per uncon nuovi dettagli di cuciture che arricchiscono cuscini e schienali, mentre gli schienali e le cerniere dei braccioli sono rifiniti in Carpathian Grey. Sul cruscotto invece, la traversa a vista è colorata di Satin Black, mentre è anche possibile scegliere unaQuesta nuova versione della Defender OCTA beneficia inoltre ditra cui un inedito disegno dei fari con grafica originale rivista e luci posteriori a filo con lenti fumé. Internamente si trova poi unche offre un controllo ancora più intuitivo dell’infotainment.offrono un’esperienza immersiva a chi occupa la prima fila dei sedili Performance, grazie ad unaIntegrati con l’impiantoutilizzano un software di ottimizzazione IA simile a quello impiegato dai migliori artisti e compositori.

Della famiglia Defender, la OCTA è la più prestazionale grazie alla spinta di uncapace di erogare. Elementi come le innovative sospensioni 6D Dynamics, sedili Body and Soul e modalità OCTA per l’off-road ad alte prestazioni, vogliono elevare l’esperienza a bordo di questo 4×4.